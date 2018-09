La PROFEZIA + Il dolore + Il potere della mente : Come aiutare i giocatori a migliorare la propria forza mentale La scienza ha dimostrato che il cervello viene influenzato e modificato da qualsiasi nuova esperienza. In particolare il miglioramento ...

La PROFEZIA dell’armadillo - al cinema il film tratto dai fumetti di Zerocalcare : Dopo tanta attesa La profezia dell’armadillo sta per arrivare nelle sale (dal 13 settembre). La trasposizione cinematografica del primo libro pubblicato da Zerocalcare ha già avuto un battesimo prestigioso a Venezia 75, nella sezione Orizzonti, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza. Protagonista della storia è Zero, ventisettenne che vive a Roma in ‘Tiburtina Valley’. Disegnatore, per arrotondare fa i lavori più disparati e ...

LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO di Emanuele Scaringi – La recensione : Zero (Simone Liberati), ventisettenne del quartiere di Rebibbia, è un disegnatore spiantato che si barcamena da un capo all’altro di Roma tra lavoretti saltuari e scorribande in compagnia dell’inaffidabile Secco (Pietro Castellitto), amico di sempre. Un giorno la notizia della morte di Camille, vecchia compagna di scuola e primo amore di Zero, giunge come un fulmine a ciel sereno a sconvolgere la vita dei protagonisti.

La PROFEZIA dell’armadillo film al cinema : recensione - curiosità : La profezia dell’armadillo è uno dei film al cinema di questa settimana, in uscita nelle sale giovedì 13 settembre 2018. Si tratta di una pellicola di drammatico, diretta da Emanuele Scaringi con Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La profezia ...

L’ace di Adriano Panatta sul grande schermo. La sua prova d’attore ne “La PROFEZIA dell’Armadillo” è perfetta : Alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti e dal 13 settembre in sala con Fandango, La profezia dell’armadillo inquadra Zero (Simone Liberati), 27enne disegnatore che vive a Rebibbia: il suo migliore amico è Secco (Pietro Castellitto), la sua coscienza critica un Armadillo in carne e ossa (Valerio Aprea, scelto per il ruolo già da Mastandrea), il lutto che dovrà affrontare quello di Camille (Sofia Staderini), ex compagna di scuola e amore ...

La PROFEZIA dell’Armadillo - nulla a che vedere con la graphic novel : In Double Vies (Non Fiction) di Oliver Assayas, presentato al Festival di Venezia in Concorso, il protagonista è un autore di romanzi accusato più volte nel corso del film di aver raggiunto il successo a discapito di amici e conoscenti, diventati – volenti o nolenti – materiali per le sue opere a sfondo autobiografico. Ma lui il problema nemmeno se lo pone. Sono parecchi, invece, gli artisti che il problema se lo pongono eccome. Uno di questi è ...

Venezia 75 - La PROFEZIA dell’Armadillo di Zerocalcare (senza Zerocalcare) finalmente al Lido : Pinocchio aveva il grillo parlante, Zero ha un gigante armadillo “consigliante”. Un po’ più ingombrante se te lo tieni in casa, ma sul valore della sua saggezza nessuna obiezione. Anche perché a 27 anni è giunta l’ora per un ragazzo di diventare un uomo e i validi consigli sono sempre benvoluti. La Profezia dell’Armadillo è finalmente a Venezia – concorrente a Orizzonti – ma del suo creatore Zerocalcare neanche l’ombra. Al Lido non è ...

La PROFEZIA dell’armadillo - il trailer del film dal fumetto di Zerocalcare : «Si chiama “profezia dell’armadillo” qualsiasi previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per logici e oggettivi, destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti» o, in parole più semplici, «un vademecum per prendersela nel c**o». Parte così, con la spiegazione da parte dell’armadillo stesso, il trailer dell’adattamento cinematografico della graphic novel di Michele ...