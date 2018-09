La produzione industriale è calata | ed è una sorpresa

Brusca frenata della produzione industriale - bene l'occupazione : L'Istat registra un calo dell'1,8% rispetto a giugno e una flessione dell'1,3% rispetto a luglio 2017. Il tasso di disoccupazione scende al 10,7% nel secondo trimestre 2018 e tocca il livello più ...

Eurozona - produzione industriale in calo oltre le attese : Teleborsa, - Ancora un rallentamento per la produzione industriale dell'Eurozona nel mese di luglio. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, Eurostat,, l'output ha ...

Giù la produzione industriale - primo calo dal 2016 : "Brusca discesa" a luglio per la produzione industriale , che mostra una diminuzione anche su base trimestrale. La variazione dell'indice corretto per gli effetti di calendario diviene negativa per la ...

A luglio brusca battuta d'arresto per la produzione industriale - -1 - 8% - : Roma, 12 set., askanews, - brusca battuta d'arresto per la produzione industriale. L'Istat stima infatti che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,8% rispetto a ...

Brusca frenata della produzione industriale - in calo dell'1 - 3% a luglio : La produzione industriale a luglio cala dell'1,8% rispetto a giugno e perde l'1,3% rispetto a un anno prima, comunica l'Istat, precisando che, in termini annui, la variazione dell'indice corretto per ...

La produzione industriale crolla a luglio - -1 - 8% - : Roma, 12 set., askanews, - crolla la produzione industriale a luglio. L'Istat stima infatti che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,8% rispetto a giugno. Nella ...

Italia - brusca discesa a luglio per la produzione industriale : Teleborsa, - Forte decremento per la produzione industriale Italiana nel mese di luglio , che cala ad un ritmo nettamente superiore rispetto a quanto atteso dagli analisti. Il dato viene rivelato dall'...

Germania - produzione industriale va giù a luglio : Teleborsa, - Frena l'industria tedesca nel mese di luglio . Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un calo dell'1,1% rispetto ...

Giappone - cala produzione industriale : Secondo i dati del ministero dell'Economia e del Commercio, in luglio l'indice ha mostrato una flessione dello 0,1%, dopo il calo dell'1,8% del mese precedente. Il governo di Tokyo ha rivisto al ...

Giappone - la produzione industriale cala ad agosto deludendo le attese : Secondo un'indagine inclusa nel rapporto del ministero dell'Economia, i produttori prevedono che la produzione aumenterà del 5,6% in agosto, prima di espandersi ulteriormente dello 0,5% a settembre. ...

Giappone : produzione industriale salita del 2 - 3% in luglio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in luglio la produzione industriale è salita in Giappone del 2,3% annuo, contro il precedente declino dello 0,9%, 4,2% il progresso di maggio, e la crescita del 2,7% ...

Giappone - cala produzione industriale : Secondo i dati del ministero dell'Economia e del Commercio, in luglio l'indice ha mostrato una flessione dello 0,1%, dopo il calo dell'1,8% del mese precedente. Il governo di Tokyo ha rivisto al ...

Giappone - giù la produzione industriale ma meno del previsto : Teleborsa, - Il dato definitivo sulla produzione industriale del Giappone , pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel ...

Giappone - giù la produzione industriale ma meno del previsto : Il dato definitivo sulla produzione industriale del Giappone , pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel mese di ...