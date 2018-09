Vuelta di Spagna - Nibali - Pellizotti e De Marchi infiammano la 17ª tappa con una maxi fuga sulle strade dei Paesi Baschi : sul Balcon de Bizkaia le prove generali del Mondiale [LIVE] : Vuelta di Spagna, Nibali sta meglio e tenta il colpaccio nella 17ª tappa con una maxi fuga insieme ai compagni della Nazionale Pellizotti e De Marchi: la corsa in diretta Si sta correndo in queste ore la 17ª tappa della Vuelta di Spagna, con l’arrivo in salita sul Balcon de Bizkaia, nei Paesi Baschi: dopo una prima ora di corsa a velocità folle, all’attacco c’è una super-fuga che è stata portata via da un attivissimo ...

La fuga dei nostri pensionati in Portogallo : «Non paghiamo un cent di tasse» Video : Sono sempre di più i nostri over 65 che si trasferiscono a Lisbona e dintorni per godere del regimo esentasse sulle loro pensioni. Come Dino Montanari, 81 anni, una vita da saldatore che ora si gode le bellissime spiagge di Caparica

La Commissione Ue : "Minimo tre mesi di detenzione per evitare fuga dei migranti irregolari" : La Commissione europea ha presentato una proposta che prevede di imporre agli Stati membri un minimo di tre mesi di detenzione per i migranti irregolari per evitare fughe e facilitare i rimpatri. La proposta è contenuta nell'ultimo pacchetto sull'immigrazione presentato in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha pronunciato durante la plenaria del Parlamento.La Commissione punta ...

Il Portogallo e la fuga dei nostri pensionati : «Non paghiamo un cent di tasse» : Sono sempre di più i nostri over 65 che si trasferiscono a Lisbona e dintorni per godere del regimo esentasse sulle loro pensioni. Come Dino Montanari, 81 anni, una vita da saldatore che ora si gode le bellissime spiagge di Caparica

La Casa Bianca teme la fuga di notizie : vietato l'uso dei cellulari - : Dopo quelli personali banditi a gennaio, anche i telefoni in dotazione allo staff della Casa Bianca non possono entrare nell'ala ovest né essere lasciati negli armadi vicino alla Situation Room. Un ...

Franco Bechis - sentenza contro la Lega : 'La formula dei giudici che non lascia vie di fuga a Matteo Salvini' : 'Un partito chiuso per sentenza'. Questo il titolo del commento di Franco Bechis sulla pronuncia del tribunale del Riesame di Genova che ha confermato il sequestro di beni fino a 49 milioni di euro ...

Diciotti - Toninelli : “Gravissima la fuga dei migranti da Rocca di Papa”. Parenzo : “Non erano mica detenuti” : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e uno dei conduttori della trasmissione, David Parenzo, sui cinquanta migranti che dalla nave Diciotti erano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa e che si sono allontanati nei giorni scorsi. “Appena ne ho avuto notizia, il primo pensiero è andato automaticamente all’Europa”, commenta il ministro M5s. “Ah, non a Salvini?”, domanda ...

La fuga dei migranti da Rocca di Papa : sono diretti in Germania o Francia : Alcuni di loro avevano addirittura scambiato le proteste di Casapound all'arrivo al centro Mondo Migliore incastonato tra i boschi di Rocca di Papa e il lago di Castelgandolfo per un comitato d'...

Susanna Camusso - fuga dei lavoratori dai sindacati : la Cgil sull'orlo del baratro : I lavoratori italiani stanno scappando in massa dai sindacati. Secondo l'indagine dell' istituto Demoskopika , negli ultimi due anni quasi 450 mila iscritti hanno abbandonato Cgil e Cisl. La flessione ...

NUOVI IPHONE ED APPLE WATCH - LE FOTO UFFICIALI/ Ultime notizie : trafugati in rete gli scatti dei nuovi device : nuovi IPHONE ed APPLE WATCH, ecco come saranno. Ultime notizie Keynote: saranno presentati il 12 settembre in uno speciale evento APPLE nella sede della multinazionale(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Siria - assedio del regime a Idlib. Allarme per la fuga dei profughi : “In 700 mila pronti a scappare” : A Idlib sono già caduti i volantini dell’esercito Siriano, lanciati dagli aerei, che invitano tutti i combattenti ad «arrendersi» perché niente potrà fermare le forze di Bashar al-Assad. I messaggi hanno creato un senso di angoscia, in città ci sono profughi fuggiti pochi mesi fa dalla Ghoutha Orientale, che ricordano gli stessi volantini caduti po...

Accoltella compagno della ex - rapisce i figli e scappa/ Incidente durante la fuga : grave uno dei bambini : Accoltella compagno della ex, rapisce i figli e scappa: Incidente durante la fuga, grave uno dei bambini. Le ultime notizie sull'aggressione avvenuta a Padova(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:46:00 GMT)

Sulle rotte dei migranti : la fuga di giovani e donne dal Mali - dai Paesi del Sahel e dal Bangladesh : Mentre rifletto Sulle migrazioni, penso all'Italia, dove sono nata e dove vivo, e all'importanza fondamentale di una politica che trasformi il proprio 'pensiero', vecchio e dannoso per intere ...

Venezuela - forte terremoto di magnitudo 7.3. Panico in un supermercato : il video della fuga dei clienti : Il Venezuela è stato scosso da un terremoto di magnitudo 7.3 nella zona della costa nord orientale. Lo rileva l’Us Geological Survey, precisando che non ci sono, al momento, segnalazioni di vittime, feriti o danni. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi e ha scatenato il Panico a Caracas. Molti edifici sono stati evacuati per timore di scosse di assestamento o danni strutturali. Il ministro dell’Interno, Nestor Reverol, ha affermato che ...