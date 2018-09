La Fiorentina potrà indossare la fascia da Capitano di Astori L' hashtag dei viola | #DA13

Fascia da capitano uguale per tutti - si valuta la deroga per la Fiorentina : i viola potranno indossare quella di Astori : La Fascia da capitano di Davide Astori proibita? La regola della Lega Serie A potrebbe concedere una deroga solo alla Fiorentina Una regola, quella ideata dalla Lega Serie A, della Fascia da capitano uguale per tutti che ha scontentato molti. In particolare, le ‘voci’ di Daniele De Rossi e del Papu Gomez si sono fatte sentire sull’argomento scontenti di cotanta decisione da rispettare. A disobbedire per una giusta causa ...