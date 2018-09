La bimba di 9 anni rifiuta l' inno | «Razzista | non rispetta gli indigeni» Bufera in

Mamma ingannata : “La sua bimba è nata morta”. Ma la ritrova 45 anni dopo : la foto dell’abbraccio : Una storia a lieto fine quella di Pilar e di Ana Belen, Mamma e figlia. Le due donne hanno potuto ricongiungersi dopo ben 45 anni. Il loro è l'ennesimo caso di 'bebè rubati', sottratti da neonati alle loro famiglie naturali e dati in adozione.Continua a leggere

Jesolo - bimba di 5 anni viene travolta sulla pista ciclabile e anche multata dai vigili : La bambina di cinque anni era sfuggita al controllo dei genitori che camminavano sul marciapiedi. Un monopattino elettrico l'ha investita e la piccola è rimasta anche ferita al volto. E la polizia locale di Jesolo le ha contestato una multa da venti euro che chiaramente dovranno pagare i genitori.Continua a leggere

bimba di 4 anni morì dopo le dimissioni : "Poteva essere salvata" : Aveva solo quattro anni, Gracie Foster, la Bimba di Chesterfield, in Inghilterra, morta di meningite nel 2015.Doveva essere ricoverata per essere operata alle tonsille, ma si è sentita male. Così, dopo una visita, la bambina è stata rimandata a casa, perché era diventata troppo debole per poter stare sotto i ferri. A detta dei medici, però, Gracie non aveva bisogno di antibiotici. Invece, poche ore dopo essere stata mandata a casa, è morta di ...

bimba di due anni trovata esanime in casa : mamma e fidanzato accusati di omicidio : La piccola, trovata esanime in casa dai soccorsi dopo una chiamata di emergenza da parte della mamma, è morta in ospedale per lesioni multiple. Gli inquirenti ora accusano la mamma 27enne e il suo fidanzato.Continua a leggere

La mamma si toglie la vita in casa - bimba di tre anni sopravvive per quattro giorni : Pochi giorni prima di togliersi la vita, Aimee Louise Evans, 28enne di Port Talbot - nel sud del Galles, aveva scritto a sua madre per chiederle di venire a prendersi cura di sua figlia perché...

Si buca l’orecchio a 7 anni per mettersi gli orecchini : bimba in ospedale tra atroci dolori : Lily è finita all'improvviso in ospedale per quella che doveva essere un'azione banale, che tuttavia ha finito per avere delle conseguenze impreviste e davvero spiacevoli. I fatti sono avvenuti in un centro del Regno Unito.Continua a leggere

Taranto - bimba di 12 anni cade dal terzo piano e muore : Non ce l'ha fatta la ragazzina caduta dal terzo piano di uno stabile in via Cesare Battisti, a Taranto . La piccola , 12 anni, , nel primo pomeriggio, era precicipata per cause ancora in via di ...

“Seviziata - violentata e uccisa”. Orrore - bimba di 9 anni vittima di un raptus di gelosia. Il padre è sotto choc : Orrore inenarrabile. Per di più se a commetterlo è chi dovrebbe proteggerti da tutto il male che la società possa farti. Ma non sempre va come dovrebbe. In un distretto indiano, a Kashmir, una notizia che non si vorrebbe mai leggere né raccontare. Una bambina di 9 anni ha dovuto subire una delle peggiori torture che si possa immaginare. E a organizzare il tutto non sarebbero stati estranei alla vittima bensì persone alquanto familiari. Proprio ...

Morsa dal ragno - bimba di 7 anni si ritrova con un buco nel braccio : La piccola al ritorno da una festa con amichetti ha notato un arrossamento della pelle ma credeva ad un morso di zanzara invece in poche ore la pelle si è letteralmente consumata e d ha dovuto correre in ospedale: si trattava del morso di una falsa vedova nera.Continua a leggere