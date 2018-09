Dal 13 al 15 settembre la città di Cuneo protagonista della prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da giovedì 13 a sabato 15 settembre dalle ore 9 alle ore 19 ...

THE GOOD DOCTOR NON VA IN ONDA OGGI 11 settembre 2018/ Perchè? La reazione del fan della serie tv : L'ultima puntata di The GOOD DOCTOR (prima stagione) non va in ONDA stasera. Al suo posto c'è Gigi Proietti, Bruno in Una pallottola nel cuore 3. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:51:00 GMT)

15-16 settembre. Cherasco - Cn - Capitale Mondiale della Magia per due giorni - Cherasco - : Alle ore 23.00 Notte al Museo: il Museo della Magia di Cherasco resterà aperto fino alle ore 1.30 con spettacoli di Magia e grandi animazioni. Domenica 16 sarà possibile visitare il museo a partire ...

Festa della Pasta di Gragnano Igp in scena il 15 e 16 settembre : Una due giorni per celebrare l a Pasta di Gragnano Igp , prodotto simbolo del Made in Italy, in quella che è la sua patria: Gragnano, la cittadina affacciata sul golfo di Napoli che, per posizione ...

Gaenswein : gli abusi sono l'11 settembre della Chiesa : E nemmeno un visionario, ma un sobrio analista che da tempo segue in modo vigile e critico la condizione della Chiesa e del mondo, ma nonostante questo mantenendo comunque sul mondo lo sguardo ...

MASTERCHEF ITALIA 7/ Anticipazioni 11 settembre : in replica la prima sfida della stagione (Tv8) : In replica la seconda puntata della settima stagione di MASTERCHEF ITALIA 7, un doppio episodio (terzo e quarto) tutto da gustare. Appuntamento a stasera su Tv8.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:40:00 GMT)

11 settembre - il capo della polizia : "Non dimenticherò mai ciò che ho visto" | IL VIDEO : Bernard Kerik è stata la prima autorità ad arrivare sul posto dopo lo schianto del primo aereo sulla Torre Nord del World Trade Center

11 settembre - dopo 17 anni riapre la fermata della metropolitana al World Trade Center : In occasione dell’anniversario della strage alle Torri Gemelle ha riaperto la stazione della metropolitana del World Trade Center rimasta distrutta negli attentati, completando di fatto la ricostruzione del sito iniziata con il Memorial 9/11, la Freedom Tower e Oculus, il complesso disegnato dall’archistar Santiago Calatrava. La fermata di Cortlandt Street fu travolta e sepolta da tonnellate di macerie quando le Twin Towers crollarono, ...

11 settembre - il video inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo : l’attacco - il crollo - i soccorsi : A distanza di 17 anni dall’attacco alle Torri gemelle, sono usciti i video restaurati dell’ex cameraman della Cbs, Mark LaGanga. Durante il filmato LaGanga incontra soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, e riprende i feriti portati via in barella. Quasi 30 minuti per uno documento storico straordinario. L'articolo 11 settembre, il video inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo: ...

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della manifestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...