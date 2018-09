huffingtonpost

: L'11 settembre catalano conferma lo stato di crisi - HuffPostItalia : L'11 settembre catalano conferma lo stato di crisi - FutsalPolistena : ?? Quotidiano del Sud ?? Domenica 9 settembre 2018 ?? Polistena, parla Ciardullo: “Obiettivo salvezza tranquilla” ??… - prato_vilma : Signor Presidente vorrei ricordare che domani 11 settembre ricorre la Diada Nacional de Catalunya, sarebbe bello s… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Una moltitudine di popoloha invaso la Diagonal in occasione della festa nazionale. È da almeno 10 anni che la celebrazione della sconfitta del 1714 per mano dei Borboni, tramutata nella giornata dell'orgoglio nazionale, vede una partecipazione massiccia della metà indipendentista del paese. Quest'anno la Diada si celebrava sotto l'influenza dei fatti che hanno sconvolto la nazione catalana a partire dal 1 ottobre dell'anno scorso quando il referendum che avrebbe dovuto sancire la nascita della Repubblica autonoma èsoffocato dalle cariche poliziesche e dalle contundenti iniziative giudiziarie che hanno condotto in prigione ed in esilio la testa politica dell'indipendentismo. Quella di ieri è stata senza dubbio una prova di forza e di resistenza, malgrado il governo di Madrid oggi sia nelle mani più dialoganti dei socialisti ...