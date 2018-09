Kit Harington de Il Trono di Spade contro la Marvel e l’omofobia | “Perché non prendete

optimaitalia

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Kitde Ildiha criticato i filme Hollywood in generale per la mancanza di interpreti gay, sollevando una questione che si ripete da anni nello star system. Durante il Toronto Film Festival, dove ha presentato il film di cui è protagonista, The Death and Life of John F. Donovan, l'attore ha risposto ad alcune domande a un evento organizzato da Variety.“C'è un grande problema con la mascolinità e l'omosessualità che non riescono in qualche modo ad andare di pari passo. Perché non possiamo avere qualcuno in un filmche è gay nella vita reale e interpreta un supereroe? Quando accadrà una cosa del genere?”Xavier Dolan, regista del film presentato a Toronto, ha spiegato come i social media abbiano aiutato attori e attrici a fare coming out. Ed è proprio questo a cui ha pensato scrivendo The Death and Life of John F. Donovan, pellicola che racconta ...