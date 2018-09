Kidding | un nuovo trailer per la serie con Jim Carrey

wired

(Di mercoledì 12 settembre 2018) “Benvenuto in un mondo di entusiasmante conflitto interiore“, è quello che si sente nelche anticipa i prossimi episodi della. E non ci si poteva aspettare di meno dalla produzione Showtime che mette insieme il regista visionario Michel Gondry e un attore poliedrico come Jim, che in precedenza avevano lavorato insieme in Se scappi ti cancello (o meglio: Eternal Sunshine of the Spotless Mind). Il primo episodio dellaè andato in onda lo scorso 9 settembre negli Stati Uniti e in questo video vediamo un’anticipazione di ciò che accadrà in seguito. La, uno stupefacente mix di commedia e dramma, segue le vicende del personaggio interpretato da, ovvero Jeff Piccirillo, star della televisione per bambini grazie al suo seguitissimo programma Mr. Pickles’ Puppet Time. Quando una gravissima tragedia personale colpisce ...