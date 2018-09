Keita | “ho le qualità per fare 15-20 gol”

calcioweb.eu

"Io un attaccante da 15-20 gol? Penso di sì, lece le ho". Lo dice l'attaccante dell'InterBalde Diao a tre giorni dal match contro il Parma, squadra alla quale ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Lazio. "Giocavamo nel loro stadio, in porta c'era Antonio Mirante. Ho preso un rimpallo, ho dribblato il portiere e ho segnato". Il 23enne senegalese, ai microfoni di Sky Sport traccia poi un bilancio delle prime settimane in nerazzurro: "E' un piacere essere qui, questa squadra è composta da grandi ragazzi. Siamo una squadra forte, piena di nuovi giocatori che devono integrarsi e conoscersi. Ma siamo forti". (AdnKronos)