"Rispettiamo l'Ue, difendiamone l'immagine, diciamo sì al patriottismo, no alesagerato". Così il presidente della Commissione Ue,,alla Plenaria del Parlamento,dove si vota per le sanzioni all'Ungheria. "L'Europa s'impone se parla con una voce sola", di fronte al "moltiplicarsi delle sfide esterne", serve "un'Europa più unita e più forte",dice.Restiamo "un continente di apertura,tolleranza"."L'articolo 7",per le sanzioni contro uno Stato membro, "va applicato dove lo Stato di diritto è in pericolo"(Di mercoledì 12 settembre 2018)