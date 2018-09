Juncker | «Un mercato di libero scambio con l' Africa»

Juncker : «Mercato di libero scambio con l’Africa : in 5 anni 10 milioni di occupati» Live : Il presidente dell’Unione europea svela la strategia dell’Unione per il Continente. E sulla Ue: «No a nazionalismi che distruggono. Uniti siamo più forti». «È suonata l’ora della sovranità europea». «L’Ue non è una fortezza e resterà multilaterale»