Juncker | No al nazionalismo che distrugge

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 settembre 2018) "L'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezza in un mondo che soffre, non sarà mai un'isola, resterà multilaterale, il pianeta non appartiene a pochi". Per Jean-Claudebisogna dire "no alchee cerca colpevoli anziché cercare soluzioni". Il presidente della Commissione Ue lo ha affermato nel suo discorso sullo stato dell'Unione alla Plenaria a Strasburgo. Nel corso dell'intervento ha definito l'Ue come il "guardiano della pace" e lancia un monito: dovremmo, afferma, "smettere di trascinare il suo nome nel fango". E sul futuro di questa commissione - il cui mandato scade nel 2019 - ha detto: "Lavoreremo nei prossimi mesi per garantire che la nostra imperfetta Unione europea diventi ancora più perfetta giorno dopo giorno".Sulla gestione del fenomeno migratorio afferma: "Oggi ...