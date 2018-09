Juncker | Nazionalismo? VelenoPolitica estera | stop unanimità

Juncker - discorso stato Unione : Europa resti tollerante - no a nazionalismo malsano LIVE : «Vorrei che si dicesse 'no' al nazionalismo malsano, sì al patriottismo illuminato». Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker nel suo discorso...

Juncker : «Ue sia tollerante - no al nazionalismo distruttivo. 10 mila poliziotti di frontiera» Il discorso : la diretta tv : Il presidente dell’Unione europea: «È suonata l’ora della sovranità europea». «L’Ue resti tollerante, non è una fortezza». E svela la strategia dell’Unione per l’Africa: «Un mercato di libero scambio con l’Africa. Dieci milioni di posti di lavoro in cinque anni»

