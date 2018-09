Juncker ' Europa resti tollerante | Europa non è una fortezza'

Ue - Juncker : “Rafforzare guardia costiera e polizia di frontiera. Ma l’Europa non sarà mai una fortezza : resterà tollerante” : “Rispettiamo meglio l’Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l’immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’assemblea plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “L’Europa – ha aggiunto Juncker – ...

Juncker - l'Europa parli con una voce sola : ANSA, - STRASBURGO, 12 SET - "Ogni volta che l'Europa parla con una sola voce riesce ad imporsi agli altri, deve agire come un fronte compatto, e noi lo abbiamo dimostrato quando abbiamo difeso l'...

Juncker a Orban : "Uniti siamo più forti ma l'Europa non sarà mai una fortezza" :

Ora legale o solare - l?Europa vuole abolire il cambio. Juncker : «Ciascun Paese fissi il suo fuso». I costi per l?Italia L'anteprima sul Messaggero Digital : L?ora legale ha uno storico legame con l?economia. Il primo ad aver teorizzato la necessità di spostare le lancette dell?orologio un?ora avanti è stato il...

Chi tutela - e chi non tutela - in Europa l'accordo Trump-Juncker su dazi e dintorni : L'analisi dell'editorialista Guido Salerno Aletta sull'accordo commerciale fra Trump e Juncker Brutta storia, quella a cui si sta dando avvio con l'accordo firmato alla Casa Bianca tra il Presidente ...

Accordo Trump-Juncker sui dazi. L'Europa comprerà piu soia e gas - via le tariffe su acciaio e alluminio : L'annuncio dopo quasi tre ore di incontro alla Casa Bianca tra Trump e Juncker. L'Unione europea acquisterà più soia e gas dagli Stati Uniti, che in cambio si impegnano ad eliminare i dazi su acciaio ...

