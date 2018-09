Juncker | discorso stato Unione | Europa resti tollerante | no a nazionalismo malsano LIVE

Juncker - discorso stato Unione : Europa resti tollerante - no a nazionalismo esagerato LIVE : «Oggi propongo un rafforzamento della guardia costiera e di frontiera europea fino a 10mila unità da qui al 2020 ed un'agenzia europea per l'asilo». Lo ha annunciato il...

Juncker : «Ue sia tollerante - no al nazionalismo distruttivo. 10 mila poliziotti di frontiera» Il discorso : la diretta tv : Il presidente dell’Unione europea: «È suonata l’ora della sovranità europea». «L’Ue resti tollerante, non è una fortezza». E svela la strategia dell’Unione per l’Africa: «Un mercato di libero scambio con l’Africa. Dieci milioni di posti di lavoro in cinque anni»