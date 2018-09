Jean-Claude Juncker insulta Matteo Salvini | ' Non aiuta l' Italia E se da voi i ponti

STREET FIGHTER - SFIDA FINALE/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 7 settembre 2018) : STREET FIGHTER - SFIDA FINALE, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 7 settembre 2018. Nel cast: Jean Claude Van Damme, Raul Julia, alla regia Steven E. de Souza. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 10:30:00 GMT)

Addio all’ora legale? Jean Claude Juncker vuole abolirla - Salvini lo incenerisce : Addio al cambio tra ora solare e legale,l’Unione europea potrebbe adottare l’ora legale per tutto l’anno: è l’intenzione annunciata dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. In una consultazione pubblica lanciata in estate dall’esecutivo comunitario, i cui risultati verranno resi pubblici oggi, l’80% dei rispondenti si sarebbe espresso a favore di questa ipotesi. “Milioni di persone hanno ...

Jean-Claude Juncker : "Vogliamo abolire l'ora legale" : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato l'intenzione di proporre l'abolizione del cambio tra ora legale e ora solare. In una consultazione pubblica lanciata in estate dall'esecutivo comunitario, i cui risultati verranno resi pubblici oggi, l'80% dei rispondenti si sarebbe espresso a favore di questa ipotesi. "Milioni di persone hanno risposto e credono che dovrebbe essere così", ha detto Juncker in ...

Double Team - Gioco di squadra/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damm (oggi - 31 agosto 2018) : Su Rai 4 va in onda il film Double Team - Gioco di squadra con protagonisti l'ex cestista della Nba Dennis Rodman e il noto attore Mickey Rourke (oggi, 31 agosto 2018)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 09:34:00 GMT)

THE LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 30 agosto 2018) : The LEGIONARY - FUGA DALL'INFERNO, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Sheldon Lettich, alla regia Peter McDonald. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:33:00 GMT)

ACCERCHIATO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 17 agosto 2018) : ACCERCHIATO, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Rosanna Arquette, alla regia Robert Harmon. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:52:00 GMT)

The Quest - La prova - Rai 4/ Curiosità sul film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 16 agosto 2018) : The Quest - La prova, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme che ha diretto la regia, Roger Moore e James Remar. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:41:00 GMT)

THE QUEST - LA PROVA/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 16 agosto 2018) : The QUEST - La PROVA, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme che ha diretto la regia, Roger Moore e James Remar. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:10:00 GMT)

UNIVERSAL SOLDIER IL RITORNO/ Su Rai 4 il film con Jean - Claude Van Damme (oggi - 11 agosto 2018) : UNIVERSAL SOLDIER - Il RITORNO va in onda su Rai 4 oggi, in seconda serata. Nel cast troviamo Jean - Claude Van Damme, Michael Jai White e Mic Rodgers. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:39:00 GMT)

LIONHEART - SCOMMESSA VINCENTE - RAI 4/ Info streaming del film con Jean Claude Van Damme (oggi - 10 agosto) : LIONHEART - SCOMMESSA VINCENTE, il film in onda su Rai 4 oggi, in seconda serata. Nel cast ci sono Jean Claude Van Damme, Lisa Pelikan, alla regia Sheldon Lettich. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:30:00 GMT)

THE QUEST - RAI 4/ Info streaming del film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 10 agosto 2018) : The QUEST, il film in onda su Rai 4 oggi, in prima serata. Nel cast figurano Jean-Claude Van Damme che ha diretto anche la regia, Roger Moore, Janet Gunn e James Remar. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:28:00 GMT)

LIONHEART-SCOMMESSA VINCENTE/ Su Rai 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi - 10 agosto 2018) : Lionheart - Scommessa VINCENTE, il film in onda su Rai 4 oggi, in seconda serata. Nel cast ci sono Jean Claude Van Damme, Lisa Pelikan, alla regia Sheldon Lettich. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:20:00 GMT)

THE QUEST/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 10 agosto 2018) : The QUEST, il film in onda su Rai 4 oggi, in prima serata. Nel cast figurano Jean-Claude Van Damme che ha diretto anche la regia, Roger Moore, Janet Gunn e James Remar. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:06:00 GMT)

6 BULLETS/ Su Rai 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi - 9 agosto 2018) : 6 BULLETS, il film thriller in onda su Rai 4 oggi, in serata. Nel cast ci sono Jean Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna Louise Plowman, alla regia Ernie Barbarash. (Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:09:00 GMT)