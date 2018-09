J-Ax annuncia | gli Articolo 31 torneranno insieme

J-Ax dimentica Fedez e annuncia il ritorno degli Articolo 31 : J-Ax rivela il ritorno degli Articolo 31: l’annuncio dopo il litigio con Fedez In queste ultime settimane J-Ax ha fatto molto discutere i tanti fan per il presunto litigio con il rapper Fedez. Difatti, secondo alcune indiscrezioni circolate in questi giorni, pare che i due rapper abbiano discusso per colpa di Chiara Ferragni. Che ruolo avrebbe avuto quest’ultima in questo screzio? In base ad alcune fonti vicini ai diretti interessati ...

Pensioni - Opzione Donna : Walter Rizzetto annuncia battaglia in Commissione e alla Camera : Nell'ultima settimana, Walter Rizzetto ha riacceso i riflettori su Opzione Donna. Il deputato di Fratelli d'Italia ha scritto in un post su Facebook la ripresa della battaglia su uno dei temi più discussi nell'ambito della riforma Pensioni [VIDEO]. L'obiettivo di Rizzetto è quello di arrivare a una svolta per la pensione anticipata delle donne, chiedendo la proroga del regime sperimentale. Intanto, dal Forum di Cernobbio, il ministro ...

Salvini : «Per le pensioni quota 100 a 62 anni». E annuncia il taglio del contributo per i migranti : In pensione a quota 100, ma a 62 anni di età. Lo annuncia a «Porta a Porta» il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo la promessa in campagna elettorale di superare la legge Fornero. «Gli ...

EROS RAMAZZOTTI annuncia IL NUOVO ALBUM/ Video - Su Spotify : disco e biglietti in esclusiva : EROS Ramazzoti ha ANNUNCIAto l'uscita del suo NUOVO ALBUM, Vita ce n'è, prevista per il 23 novembre. Da febbraio, invece, il cantante partirà per il suo tour mondiale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:49:00 GMT)

Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n'è e le date del tour mondiale 2019 : biglietti in prevendita per le date in Italia : I fan dislocati in tutto il mondo potranno acquistare i biglietti attraverso i canali di Spotify e riceveranno una mail con link apposito per l'acquisto diretto. Spotify si occuperò quindi della ...

Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n’è e le date del tour mondiale 2019 : biglietti in prevendita per i concerti in Italia : Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n'è, il nuovo disco di inediti in arrivo a novembre. A seguire, l'artista partirà in tour e toccherà non solo l'Italia ma anche altri Paesi d'Europa e del resto del mondo. Attraverso una diretta su Facebook Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n'è e i prossimi progetti che lo riguardano. La pubblicazione del nuovo album era già nota ma oggi Eros Ramazzotti ha svelato il titolo del progetto che arriverà a fine ...

Carburanti - Il governo annuncia il taglio delle accise : Lelenco è lungo e la promessa impegnativa: Intendiamo inoltre eliminare le componenti anacronistiche delle accise sulla benzina, come si legge sul cosiddetto Contratto per il governo del cambiamento firmato a maggio dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e il segretario della Lega, Matteo Salvini. La promessa è tornata dattualità ieri, quando il sottosegretario alleconomia, il leghista Massimo Bitonci, in unintervista al ...

Victoria’s Secret - annunciati i 18 meravigliosi nuovi Angeli pronti a sfilare nel prossimo show [GALLERY] : 18 nuovi Angeli per Victoria’s Secret, scelte le meravigliose modelle che faranno parte del prossimo show del marchio d’intimo più famoso del mondo Saranno 18 nuove modelle a calcare la passerella del prossimo show di Victoria’s Secret. La sfilata di intimo più attesa dell’anno è pronta a dare spettacolo con 18 nuovi meravigliosi nuovi Angeli. Tra questi spicca senza ombra di dubbio il nome di Winnie Harlow, ma ...

Renzi annuncia : ‘Andrò nelle scuole - in tv - pensano di essersi liberati di me - ma hanno sbagliato’ : La riforma Buona Scuola, probabilmente, è stata la riforma più ‘odiata’ e ‘bistrattata’ in assoluto dal personale scolastico. Se ripensiamo ai grandi scioperi, alle assordanti voci dei docenti e del personale Ata che hanno cercato, sino all’ultimo, di fermare quella legge, si comprende molto bene come i risultati, come ampiamente temuto, siano stati disastrosi. Dopo l’odiata Buona Scuola, Renzi non ...

Benzina - Lega annuncia taglio delle accise/ Ultime notizie - un cavallo di battaglia di Matteo Salvini : Bitonci “In manovra taglio accise Benzina”. Ultime notizie, intervista del sottosegretario all’Economia in merito alla prossima manovra finanziaria del governo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:42:00 GMT)

BENZINA - TAGLIO DELLE ACCISE/ Ultime notizie - lo annuncia Bitonci. Ecco a quanto ammonterà il risparmio : Bitonci “In manovra TAGLIO ACCISE BENZINA”. Ultime notizie, intervista del sottosegretario all’Economia in merito alla prossima manovra finanziaria del governo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:49:00 GMT)

VICENZA - UCCIDE EX MOGLIE A COLPI DI PISTOLA : SUICIDIO DOPO LA FUGA/ Ultime notizie : femminicidio annunciato : Lonigo, UCCIDE la MOGLIE a COLPI di PISTOLA e scappa: si è sparato all'area di servizio su A4, è gravissimo Le Ultime notizie: la donna è stata lanciata dall'auto in strada DOPO gli spari(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:08:00 GMT)

Concerti di Slash in Italia nel 2019 - annunciata una data a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Slash in Italia nel 2019 sono stati annunciati. Il chitarrista dei Guns n' Roses sarà nel nostro paese nel 2019 per una sola data al Fabrique di Milano che terrà l'8 marzo insieme alla sua band. Per il momento, è questa l'unica tappa Italiana dell'artista. I biglietti sono in prevendita su TicketOne dalle 10 del 19 settembre al costo di 60 €, esclusi i diritti di prevendita e le commissioni applicate dal venditore. Le modalità ...

Valerio Scanu annuncia il concerto di Natale - A Christmas Carol a Roma : biglietti in prevendita : Valerio Scanu annuncia il concerto di Natale, un appuntamento ormai tradizionale che anche quest'anno si conferma nella città di Roma. Con un post su social network, Valerio Scanu porta una ventata natalizia sui social per annunciare il suo nuovo evento: A Christmas Carol. La data è quella del 15 dicembre, la location è l'Auditorium Parco della Musica di Roma. "La purezza di un bambino... la potenza dell’immaginazione, l’anima sussulta, ...