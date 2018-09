Italtrading | in sette ai domiciliari Ex presidente “spese” quasi 5 milioni in viaggi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Bancarotta documentale e patrimoniale per distrazione. Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ainei confronti dipersone nell’ambito dell’inchiesta del procuratore aggiunto Riccardo Targetti e del pm Donata Costa sul crac di, società di trading e vendita gas del gruppo Geifin, dichiarata fallita nell’ottobre 2017. Stando alle indagini delle Fiamme Gialle l’exdel cda Giordano Fabiani, già arrestato a marzo e anche destinatario della nuova misura, avrebbe effettuato spese per, gioielli e profumi perdi euro con la carta di credito della società (4,9di euro distratti, in gran parte da Fabiani). Su ordine del gip Laura Marchiondelli sono stati arrestati altri ex vertici die Libera Energia spa e anche componenti del collegio sindacale di ...