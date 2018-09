Italiani in vacanza - ad agosto cresciuto l'uso di carte di pagamento : Gli Italiani in vacanza preferiscono pagare sempre più spesso mediante certe di debito, credito o prepagate. Il dato emerge da un'analisi condotta da SIA , società che opera nel settore delle ...

Italiani in vacanza con sempre meno contanti : MILANO - Prosegue la marcia di avvicinamento degli Italiani ai paesi occidentali, quando si tratta di pagare senza usare il denaro contante. Lo confermano le statistiche di Sia, un leader europeo del ...

Estate - Coldiretti/Ixè : a settembre 11 - 6 milioni di Italiani in vacanza : Con le ultime partenze di settembre spinte dalle previsioni di sereno salgono a 38,5 milioni gli italiani in vacanza nell’Estate 2018, un numero sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrerla almeno parte nell’ultimo mese dell’Estate, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. ...

Coldiretti : 11 - 6 milioni di Italiani andranno in vacanza a settembre : Sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze nel mese di settembre. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè, secondo cui si registra un aumento del 5% rispetto allo ...

Coldiretti : 11 - 6 milioni di Italiani in vacanza a settembre : Roma, 1 set., askanews, - Sono 11,6 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre che, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, fa ...

Valencia - altomolisana in vacanza : gli Italiani stentano - ma nessuno dice "prima gli spagnoli" : caro "governo del cambiamento" ogni mondo è paese... Anche gli italiani dormono per strada e campano di espedienti, mi auguro che nessuno dica loro prima gli spagnoli

“Multa fino a 500 euro”. Il nuovo provvedimento che spaventa gli Italiani in vacanza : L’estate non è ancora finita e, anzi, le temperature ancora piuttosto alte ci ricordano che è ancora tempo di spiaggia e mare per sfuggire all’afa insopportabile dei centri cittadini. Tante le famiglie italiane e i turisti stranieri che affollano le località più in vista del Bel Paese, con l’immancabile assalto agli ombrelloni e ai lettini in scena ogni mattina e un bel tuffo prima dei pasti per rinfrescarsi un ...

Esodo da bollino nero. Sono 21 milioni gli Italiani che andranno in vacanza : Sono 21 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto nell'estate 2018. È Quanto emerge da una analisi Coldiretti che esce proprio nel primo ...

Esodo da bollino nero. Sono 21 milioni gli Italiani che andranno in vacanza : Code, primi incidenti nel weekend col taffico più intenso. Indagine della Coldiretti. Ecco dove andiamo in ferie, vince il mare seconde città d'arte: in media per 11 giorni. E ormai la maggioranza sceglie e prenota in rete

Perché gli Italiani dovrebbero andare in vacanza in Olanda : Per esempio c'è il Museo Kröller-Müller di Otterlo, all'interno del Parco Nazionale Hoge Veluwe dove è esposta la collezione privata di opere di van Gogh più grande al mondo , esclusa quella della ...

"Dateci 1.400 euro o non tornate a casa". Italiani in vacanza sequestrati a Zante : "Dateci 1.400 euro oppure non tornate in Italia": ecco la frase che un gruppo di ragazzi in vacanza sull'isola greca di Zante si è sentita rivolgere. Giorni di divertimento che hanno rischiato di trasformarsi in storia tragica: è quanto riporta Il Mattino.La comitiva originaria di Nocera Inferiore (Salerno), dunque, ha proceduto racimolando il budget vacanziero e consegnando ai ricattatori circa 1000 euro. "Non abbiamo altro", ...

Federalberghi : 34 milioni gli Italiani in vacanza - per un giro d’affari di oltre 24 miliardi : In linea con il trend in crescita conosciuto negli ultimi anni, abbiamo già visto come l’estate 2018 sarà un altro periodo di grande successo per il turismo nel nostro paese, con totale di quasi 219 milioni di presenze secondo le stime di Confesercenti, sia per turisti provenienti dall’estero che per gli italiani che decideranno di trascorrere le proprie ferie nelle principali mete turistiche nazionali. A confermare ulteriormente i ...

Federalberghi : più Italiani in vacanza - bene anche settembre : Roma, 31 lug., askanews, - Sono 34,5 milioni gli italiani che vanno in vacanza durante l'estate 2018, in aumento dello 0,5% rispetto all'anno scorso e con il mese di settembre che piace sempre di più. ...

Vacanza 34 mln Italiani - affaire 24 mld : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Vacanze estive per il 57% degli italiani, pari a 34,5 milioni di persone, tra maggiorenni, 26,5 milioni, e minorenni, 8 milioni, con un lieve incremento, +0,5%, rispetto al 2017.