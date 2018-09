Italia | Istat | tasso di disoccupazione scende al 10 | 7%

Italia - indicatore anticipatore economia stabile ad agosto - dice Istat : L'indicatore anticipatore dell'andamento dell'economia Italiana si mantiene stabile ad agosto sui livelli di luglio.

La popolazione Italiana è sempre più anziana e i giovani si sposano sempre meno : la fotografia dell’Istat : La popolazione residente in Italia sta invecchiando sempre di più e l'età media ha raggiunto ormai i 45,2 anni mentre solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1 per cento è tra i 15 e i 64 anni e il 22,6 per cento ha invece 65 anni e più. Tra gli individui di 15-64 anni diminuiscono in maniera sensibile le persone coniugate (3 milioni e 843 mila in meno) a vantaggio di celibi e nubili (più 3 milioni e 90 mila)Continua a leggere

L'Istat fotografa l'Italia : siamo 60 - 5 milioni - aumentano i centenari - : Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di statistica, l'età media è di circa 45 anni. Sono 20 i supercentenari, con più di 110 anni. Diminuiscono i matrimoni, aumentano i divorzi e le unioni civili

Istat : età media Italiani è di 45 - 2 anni : 13.07 A inizio 2018 la popolazione residente in Italia era di 60 mln e 484.000 unità, con un'età media pari a 45,2 anni. E' quanto si apprende dal focus dell'Istat. Di questi, solo il 13,4% ha meno di 15 anni, il 64,1% ha tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha 65 anni e più. La popolazione di 80 anni è pari al 7% e quella di 100 anni e più supera le 15.500 unità. Più di 1.000 le persone oltre i 105 anni,20 quelle con 110 anni e più. Profondi i ...

Report Istat : in Italia solo 13mila uniti civilmente - crollo dei matrimoni : Al primo gennaio 2018, gli Italiani uniti civilmente erano circa 13.300, lo 0,02% della popolazione. Secondo il Report Istat sulla popolazione, nel 68,3% dei casi le unioni civili sono tra uomini, e ...

Istat - Italia sempre più vecchia : aumentano gli ottantenni - diminuiscono giovani e bambini : Alla data della sua morte era la decana d'Italia e d'Europa ed era la seconda persona vivente più longeva verificata al mondo. Ad oggi la piu' anziana d'Italia ha superato i 115 anni e vive in Puglia.

Istat : l'Italia invecchia - età media sale a 45 - 2 anni : L'Italia continua a invecchiare: al primo gennaio 2018 la popolazione residente in Italia era pari a 60 milioni 484 mila unità, con una età media di 45,2 anni. Solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha 65 anni e più. Secondo quanto reso noto dall'Istat, la popolazione di 80 anni e più raggiunge il 7%, quella di 100 anni e ...

Italia - rapporto Istat sulla popolazione 2018 : siamo 60 milioni e mezzo - abbiamo 15.500 centenari e 20 “supercentenari” : Al 1 gennaio 2018 la popolazione residente in Italia era pari a 60 milioni 484 mila unità. L’età media è di 45,2 anni, riflesso di una struttura per età in cui solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1% tra i 15 e i 64 anni e il 22,6% ha oltre 65 anni. La popolazione di persone che hanno oltre 80 anni raggiunge il 7,0%, quella di oltre 100 anni supera le 15 mila e 500 unità. Sono più di mille gli individui che hanno ...

Istat : in Italia circa 60 - 5 mln residenti : ANSA, - ROMA, 6 SET - Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente in Italia è pari a 60 milioni 484 mila unità. L'età media è di 45,2 anni, riflesso di una struttura per età in cui solo il 13,4% della ...

L'Istat : dall'inizio della crisi il Pil Italiano ha perso il 5 - 3% : Nonostante il rallentamento rispetto ai primi tre mesi dell'anno, la fase di espansione dell'economia italiana prosegue comunque ormai da 16 trimestri consecutivi.

Istat : “In agosto peggiora il clima di fiducia per famiglie e imprese Italiane” : Stando ai dati diffusi stamane da Istat, l'indice che misura la fiducia dei consumatori è sceso dai 116,2 punti di luglio a 115,2; mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è passato da 105,3 a 103,8. "La flessione dell'indice di fiducia dei consumatori è dovuta principalmente al deterioramento della componente economica", spiega l'istituto nazionale di Statistica.Continua a leggere

