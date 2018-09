Istat | occupazione | superati i livelli pre-crisi

Lavoro - Istat : l’occupazione cresce “a ritmi sostenuti” - superati i livelli pre-crisi : I dati pubblicati dall'Istat evidenziano come il tasso di disoccupazione sia calato al 10,7% e come il secondo trimestre del 2018 si caratterizzi "per un deciso aumento dell’occupazione", nonostante la crescita economica sia in Italia “più lenta di quella dell’economia dei paesi dell’area Euro". I dati sugli occupati sono migliori di quelli del periodo pre-crisi.Continua a leggere

Istat - disoccupazione al minimo dal 2012. Brusca frenata della produzione industriale : Occupazione torna ai livelli pre-crisi. Ma crescono soprattutto i contratti a termine, calo degli indeterminati. A luglio produzione in calo dell'1,8% rispetto a giugno: prima contrazione dal 2016

Istat : disoccupazione scende al 10 - 7 per cento - il minimo dal 2012 : La disoccupazione raggiunge il minimo dal 2012. Dopo dieci anni, l’Istat attesta per l’occupazione il “recupero dei livelli pre-crisi”. Nel secondo trimestre del 2018 si è “raggiunto e superato il numero degli occupati del secondo trimestre 2008 e il tasso di occupazione 15-64 anni non destagionalizzato è tornato allo stesso livello (59,1 per cento in entrambi i periodi)”. Allo stesso livello di occupati del ...

Istat : disoccupazione al 10 - 4 per cento - torna ai livelli del 2012 : Il tasso di disoccupazione scende a luglio al 10,4%, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, tornando ai livelli di marzo 2012. Lo ha comunicato l’Istat precisando che è in calo anche la disoccupazione giovanile, scesa il mese scorso al 30,8% (-1,0 punti), ovvero al minimo da ottobre 2011. A luglio gli occupati sono diminuiti dello 0,1% (-28.000 unità) rispetto a giugno, mese in cui si era già registrato un calo di 41.000 ...

Istat : Pil in crescita - occupazione stabile - i prezzi aumentano : L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso oggi, venerdì 31 agosto 2018, i dati relativi ai conti economici del secondo trimestre 2018, quelli sull'occupazione a luglio 2018 e le stime preliminari sui prezzi nel mese di agosto 2018.Per quanto riguarda il Pil, il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% nei confronti del secondo trimestre del 2017 e la variazione del Pil acquisita ...

Istat - la disoccupazione cala al 10 - 4% a luglio : A luglio si conferma il calo degli occupati: la stima comunicata dall'Istat registra una nuova lieve flessione , -0,1% su base mensile, pari a -28 mila unità, . Il tasso di occupazione rimane stabile ...

Istat - tasso occupazione stabile a 58 - 7% : 10.44 Dopo il calo di giugno, la stima degli occupati a luglio 2018 registra ancora una lieve flessione (-0,1% su base mensile, pari a -28 mila unità).Il tasso di occupazione è stabile al 58,7%. La diminuzione congiunturale dell'occupazione è determinata dalla componente femminile e si concentra tra le persone di 15-49 anni, mentre sono in aumento gli occupati over 50. Nell'ultimo mese si registra una flessione per i dipendenti permanenti (-44 ...

