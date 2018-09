Iron Fist | la seconda stagione migliora ma non troppo

Cast e personaggi di Iron Fist 2 - su Netflix dal 7 settembre : Finn Jones è ancora Danny Rand : Il Cast e personaggi di Iron Fist 2 debuttano oggi, 7 settembre, su Netflix. La seconda stagione di Pugno d'Acciaio non deve assolutamente deludere le aspettative del pubblico. Infatti, dopo una deludente partenza, complice uno showrunner che non è stato in grado di captare le abilità del personaggio Marvel, Iron Fist 2 parte con un cambio al timone della serie che promette di riportare il supereroe ai suoi albori. Nei dieci episodi ...

5 motivi per continuare a guardare Iron Fist : Il 7 settembre su Netflix debutta la seconda stagione di Iron Fist, l’ultimo arrivato degli eroi Marvel che fanno parte dei Difensori (i vigilanti di New York della serie The Defenders). Il riccioluto ereditiere di New York Danny Rand, nonché monaco guerriero cresciuto come un eremita della fantomatica città di K’un Lun, non ha entusiasmato gli spettatori della prima stagione, complice l’incapacità dello showrunner Scott Buck di ...

Iron Fist 2 : le prime foto della seconda stagione : Iron Fist 2 foto & news – Finalmente possiamo scoprire qualcosa di più sulla seconda stagione della serie Tv di Netflix. Continua la trama sull’eroe della Marvel, alla ricerca di un proprio equilibrio in seguito alla sua consapevolezza riguardo al suo particolare ruolo nel mondo. Non mancheranno i conflitti interiori, così come gli alleati e i nemici. Le prime foto di Iron Fist 2 non fanno che confermarci come il nostro ben noto ...

Iron Fist 2 : Daredevil pronto al debutto? : Iron Fist 2 potrebbe vivere la comparsa di un personaggio ben noto agli appassionati della Marvel. La seconda stagione della serie Tv di Netflix potrebbe infatti prevedere l’entrata in scena di Daredevil, grazie all’ingresso di una new entry collegata al personaggio. Iron Fist 2 apre infatti le porte a Sam Chung, alias Blindspot. Iron Fist 2 recluta James Chen Il biondo lottatore al centro della trama potrebbe trovare presto un ...

Iron Fist : seconda stagione su Netflix dal 7 settembre - il secondo trailer : La seconda stagione di Iron Fist arriverà su Netflix a partire dal 7 settembre e dopo un primo trailer di 57 secondi apparso sul canale YouTube il mese scorso, oggi il secondo trailer ufficiale di oltre due minuti. Dal sette settembre torna Iron Fist con la seconda stagione, la serie tratta dal fumetto della Marvel riprende le vicende di Danny Rand dal momento in cui lo avevamo lasciato alla fine della prima stagione. Dopo la seconda stagione ...

Iron Fist 2 : promo e news sul cast dal Comic Con 2018 (VIDEO) : Iron Fist 2 ritorna ufficialmente il 7 settembre 2018 su Netflix, con la sua seconda stagione. Il Comic Con 2018 ha permesso a tutti i fan della serie Tv Marvel di conoscere i diversi dettagli dei nuovi episodi, a partire dal promo. Diverse le conferme anche per il cast che vedremo in Iron Fist 2, con ritorni che interesseranno di sicuro gli ammiratori dello show. Iron Fist 2: cast e news Ritroveremo ovviamente il protagonista e non solo. Alice ...

Da The Walking Dead a Iron Fist - i primi trailer del San Diego Comic-Con 2018 : È appena iniziato il San Diego Comic-Con 2018, la manifestazione americana che ogni anno attira il meglio della produzione riguardante fumetti, videogiochi, serie tv di genere e nerd culture. E come di consueto i quattro giorni di questo evento diventano fitti di panel, incontri, interviste e soprattutto annunci esclusivi: non mancano mai infatti i trailer delle nuove serie fantasy, fantascientifiche o d’azione più attese. Già nella prima ...