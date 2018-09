Irene Grandi | c' è Vasco Rossi nel nuovo singolo ' Benvenuti nel vostro viaggio' | con i

Irene Grandi/ Video - sul palco dopo il matrimonio con Lorenzo Doni (Amiche in Arena) : dopo il matrimonio a inizio luglio con Lorenzo Doni, Irene Grandi torna in tv grazie alla replica di "Amiche in Arena", il concerto evento per celebrare la carriera di Loredana Bertè.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Cinque abiti per quattro matrimoni vip : da Kaley Cuoco - Kledi Kediu - Irene Grandi e Vanessa Paradis : Un’altra settimana, un altro giro di matrimoni VIP: stavolta è il turno di Kaley Cuoco, Kledi Kadiu, Vanessa Paradis e Irene Grandi, che hanno suggellato le loro promesse d’amore con cerimonie più o meno intime durante gli ultimi sette giorni. LEGGI ANCHEGli abiti da sposa con cui ci piacerebbe vedere Chiara Ferragni Quello più sfarzoso – ma non ci aspettavamo niente di meno da un’attrice di Hollywood – è quello di Kaley Cuoco, la bionda ...

Irene Grandi SI È SPOSATA IN SARDEGNA/ Nozze privatissime con Lorenzo Doni : "Un legame pulito" : IRENE GRANDI ha sposato l'avvocato Lorenzo Doni in gran segreto in SARDEGNA nella chiesta di San Pietro a Narbolia. Le Nozze celebrate davanti a pochi intimi.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Irene Grandi si è sposata! E finalmente conosciamo ‘lui’ : ecco chi è il neo marito. Al matrimonio c’erano solo pochi intimi - ma le foto ci sono : Un altro matrimonio privatissimo. Dopo quello di Vanessa Paradis, la ex di Johnny Depp che sabato 30 giugno ha spiazzato giornalisti e paparazzi sposando il regista e sceneggiatore francese Samuel Benchetrit con venti giorni d’anticipo e in un’altra località da quella prevista, anche Irene Grandi ha pronunciato il fatidico sì. La cantante fiorentina ha scritto la canzone più bella della sua vita lunedì 2 luglio 2018 nella ...

Irene Grandi si è sposata in Sardegna : Irene Grandi si è sposata con l’avvocato toscano Lorenzo Doni senza clamori mediatici, lontano dai riflettori e dai social, nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano. Solo uno scatto su una fan page di” Facebook”, poi praticamente nessun’altra foto. La cantante, che ha sempre custodito gelosamente le sue questioni di cuore, è apparsa felice a fianco del suo Lorenzo. Ma alcuni dettagli della cerimonia sono ...

Seconde nozze per la cantante Irene Grandi : La cantante Irene Grandi si è sposata con l’avvocato toscano Lorenzo Doni lontano dai riflettori. L’artista si è sposata nella chiesetta

Chi è Lorenzo Doni - il marito di Irene Grandi : Irene Grandi si è sposata. La cantante ha giurato amore eterno a Lorenzo Doni, con una cerimonia privatissima in Sardegna. Da sempre allergica ai gossip e ai pettegolezzi sulla sua vita privata, l’artista toscana ha scelto Oristano per pronunciare il fatidico sì. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, meta delle vacanze estive della coppia, alla presenza di un centinaio di invitati. Banditi i flash dei ...

Irene Grandi si è sposata in Sardegna - ecco chi è il fortunato : Fiori d’arancio per Irene Grandi, 48 anni, che si è sposata nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano. Lo sposo, Lorenzo Doni...

Irene Grandi SI È SPOSATA IN SARDEGNA/ La sua nuova vita : saggia e appagata in campagna : IRENE GRANDI ha sposato l'avvocato Lorenzo Doni in gran segreto in SARDEGNA nella chiesta di San Pietro a Narbolia. Le nozze celebrate davanti a pochi intimi.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:47:00 GMT)