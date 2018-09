iOS 12 | le novità più attese dell aggiornamento Data uscita | quando si potrà

Ultimo antipasto per iOS 12 verso l’uscita : data ufficiale e novità Golden Master il 12 settembre : Le tradizioni non cambiano mai in casa Apple e, come si poteva facilmente immaginare, oggi 12 settembre ci apprestiamo ad assistere al rilascio di iOS 12 nella versione Golden Master. Esattamente come avevamo previsto nella giornata di ieri con un articolo dedicato. Come stanno le cose mentre vi scriviamo? Quando ci sarà la distribuzione dell'aggiornamento tanto atteso dagli utenti iPhone ed iPad nella sua versione definitiva? Quali sono le ...

Salva la batteria con iOS 12? Novità funzioni di monitoraggio e diagnostica : La batteria con iOS 12 a bordo di tutti gli iPhone, gli iPad e pure iPod sarà Salva e riuscirà a garantire un'autonomia sufficiente per tutta la giornata e ancor meglio anche per qualcosina di più? Prima che il firmware nuovo di zecca sia presentato nella sua versione Golden Master questo mercoledì 12 settembre, è normale che in molti si chiedano quale sarà l'impatto più concreto del pacchetto software nella loro esperienza d'uso. Le Novità, per ...

Le novità più attese dell’aggiornamento iOS 12 : eccole tutte descritte : Dopo avervi chiarito quale potrebbe essere la data di rilascio dell'aggiornamento iOS 12 alla versione finale pubblica (in programma per il 18 settembre, almeno stando ad alcune nostre stime) e l'elenco dei dispositivi compatibili (consultabili in questo articolo), siamo qui per parlavi delle maggiori novità che andranno a contraddistinguere questa prossima major-release. Probabilmente non assisteremo ad una vera e propria rivoluzione, ma iOS ...

Focus non chiude per ferie e in agosto propone diverse novità. Dai Vichinghi alle Meraviglie del Cielo fino alle curiOSità sugli Squali : Focus, il nuovo canale gratuito Mediaset dedicato alla divulgazione culturale non andrà in “ferie”, nel senso che ad agosto proporrà diverse novità. Tutti gli appassionati di storia, tecnologie e Squali potranno segnare in agenda le date che vanno dal 7 al 30 agosto perché Focus ha in serbo per voi molte sorprese! Focus: programmazione speciale sui Vichinghi Sono previsti, infatti, tre appuntamenti con i sei episodi in prima visione assoluta di ...

Elenco novità aggiornamento beta 5 iOS 12 su iPhone per sviluppatori : a quando la beta 4 pubblica? : La beta 5 di iOS 12 ha fatto capolino da qualche ora sugli iPhone degli sviluppatori iscritti al programma tester Apple. Le novità dell'ultimissimo firmware sperimentale non mancano e le elencheremo tutte in questo articolo e indicheremo pure i presunti tempi per il lancio della beta 4 per i tester pubblici. Partiamo proprio dalle novità della beta 5 iOS 12 (pure segnalate dal sito Appleinsider) che includono diversi cambiamenti di tipo ...

PES 2019 con una preziOSa novità : primi dettagli su Lega Turca da Konami : Per la prima volta nella storia del brand, PES 2019 presenterà sotto licenza la Lega Turca, conosciuta ufficialmente come Süper Lig nel grande calcio. Ad annunciarlo è Konami stessa proprio in questi minuti, assieme ad alcuni dettagli importanti. In particolare saranno presenti tutti e 18 i club licenziati dalla Lega Turca, ognuno con la propria divisa ufficiale, roster e statistiche aggiornate di settimana in settimana. Per chi non la ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS : introdotte le novità della UWP : Microsoft To-Do si è aggiornata per tutti gli utenti Android e iOS alla versione 1.35.75 introducendo le novità già introdotte di recente nella UWP di Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Ora puoi impostare quali attività sono più importanti per te con un tap sulla stella e ordinare le attività in ordine di importanza Se talvolta dimentichi di pianificare la tua giornata nessun problema! Da ora puoi abilitare una notifica giornaliera che ...

Blindato l’aggiornamento iOS 11.4.1 su iPhone : le novità per la sicurezza e i problemi risolti : Un po' a sorpresa l'aggiornamento iOS 11.4.1 su iPhone è stato rilasciato nelle scorse ore da Apple. In effetti Cupertino, nelle scorse settimane, aveva reso disponibili solo due beta per il firmware minore che poi è giunto subito nella sua versione definitiva per tutti i possessori di melafonini, dall'iPhone X fino all'ormai datato iPhone 5S. Quali sono le novità in distribuzione? Il firmware iOS 11.4.1 pesa decisamente poco, ossia 206,9 MB ...

Risolto un fastidiOSissimo problema Whatsapp con la beta 2.18.206 : le novità del 6 luglio : Emergono in queste ore alcune indicazioni molto interessanti per quanto riguarda Whatsapp, in riferimento alla beta 2.18.206 che proprio in queste ore si sta affacciando sul mercato per tutti coloro che hanno deciso di aderire al programma. In particolare, per quanto riguarda gli utenti Android, si parla molto di un nuovo aggiornamento destinato a dare continuità alle novità degli ultimi giorni, quando si è parlato della piccola rivoluzione che ...

PlayStation Russia pubblica una misteriOSa immagine teaser con una "X" : Sony sta per annunciare novità? : A quanto pare, potrebbero essere in arrivo delle interessanti novità per tutti i giocatori PlayStation, almeno così sembra a giudicare da un'immagine comparsa in rete che sta stuzzicando la fantasia dei fan.Come riporta Gamingbolt, l'account Twitter di PlayStation Russia ha pubblicato una misteriosa immagine teaser nella quale compare una PS4 Pro accompagnata da una "X". Cosa vorrà dire?L'immagine ha subito lanciato i fan nelle teorie più ...