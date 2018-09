Investitori esteri liquidano quantità record di bond italiani

Investitori esteri in fuga dai Btp italiani : cedono 38 miliardi di bond : Gli Investitori esteri continuano ad alleggerire la loro esposizione in titoli di Stato italiani in attesa del redde rationem in autunno, quando il governo dovrà scoprire le carte sulla manovra finanziaria e le agenzie di rating aggiorneranno il loro giudizio sul merito di credito dell'Italia.Il Financial Times, citando dati della Bce, ha rilevato che il mese scorso l'ammontare di debito italiano detenuto da soggetti esteri si è ...

Titoli di Stato - Investitori esteri in fuga dal debito tricolore : Secondo l'FT l' attenzione degli investitori è molto focalizzata sulle prospettive economiche e fiscali della terza economia dell'Eurozona e sulla nuova Legge di bilancio , la cui bozza dovrebbe ...

Titoli di Stato italiani - Ft : aumentano vendite Investitori esteri : Roma, 22 ago., askanews, - Continua l'esodo degli investitori stranieri dal mercato obbligazionario italiano con le vendite nette del debito sovrano del Paese a un livello record per il secondo mese ...

Fuga dai Btp. Il Financial Times rivela : "A giugno l'ammontare dei titoli italiani detenuti dai Investitori esteri è sceso di 38 miliardi - record storico" : Prosegue la Fuga degli investitori esteri dai titoli di Stato italiani. A giugno l'ammontare di Btp detenuti da investitori stranieri è sceso di 38 miliardi di euro dopo i 34 miliardi di euro di titoli scaricati a maggio. Lo riferisce il Financial Times, citando dati della Banca centrale europea e sottolineando che la cifra rappresenta un record storico."Sospettavamo che fosse proseguita la vendita di debito italiano a giugno da parte di ...

Spread - Investitori esteri in fuga e i Btp pagano tassi d’interesse sempre più vicini a quelli dei titoli greci : I capitali esteri se ne vanno e lo Spread, inesorabile, sale. Che sia a balzi o a piccoli passi, come nell’ultima settimana, la direzione è sempre verso l’alto. In circa tre mesi il rendimento di un titolo decennale italiano è più che raddoppiato, collocandosi ormai sopra al 3%. La differenza di rendimento rispetto al corrispondente titolo tedesco (preso a riferimento in quanto considerato un investimento quasi senza rischio) è passato da 110 a ...

Debito pubblico torna a scendere - ma incertezza politica allontana Investitori esteri dai Btp : Si arresta la crescita del Debito pubblico italiano. I dati Bankitalia relativi al mese di giugno vedono l'ammontare del Debito attestarsi a 2.323 miliardi di euro, in calo di poco più di 4 miliardi ...

La lira turca prosegue una lenta risalita - Ankara convoca call con Investitori esteri : Continua la tensione fra Turchia e gli Stati Uniti mentre la lira risale, sostenuta dall'annuncio dell'emiro del Qatar di investimenti diretti in Turchia per 15 miliardi di dollari. La moneta turca prosegue la sua lenta risalita ed è scambiata rispetto al dollaro a 6.59.Il ministro delle Finanze turco, Berat Albayrak, terrà alle 15 ora italiana una conference call con gli investitori esteri, per rassicurare i mercati. Risultano ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ La preoccupazione degli Investitori esteri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La preoccupazione degli investitori esteri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 luglio(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:56:00 GMT)

«Scelte discontinue - troppa incertezza : ecco che cosa temono gli Investitori esteri» : Anche perché ci si aspetta che il debito pubblico diminuisca, come ha annunciato il ministro dell'Economia Giovanni Tria». Secondo il vice premier Luigi Di Maio queste misure sono solo il primo passo,...

Gli Investitori esteri scaricano i BTp : a maggio vendite record : A maggio liquidati BoT e BTp per un importo record. A subentrare sono state banche e assicurazioni italiane che hanno aumentato la loro esposizione per un importo analogo...