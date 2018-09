Inter | Steven Zhang potrebbe essere il nuovo presidente | sarebbe un record

Inter - futuro da numero uno per Steven Zhang? : Il presente si chiama Champions, ma il futuro potrebbe riservare incarichi prestigiosi per Steven Zhang, figlio del proprietario dell’ Inter . Thohir, attualmente ancora numero uno del club nerazzurro, ha il mandato in scadenza a fine ottobre e il suo successore potrebbe essere proprio il 26enne Steven . Il passaggio di testimone permetterebbe al rampollo di casa Zhang di diventare il presidente più giovane della Serie A.L'articolo ...

Unibo. Il premio Nobel Steven Chu a Bologna per il 69° Meeting Annuale dell' Inter national Society of Electrochemistry - ISE - : Il suo intervento sarà dedicato al ruolo dell'elettrochimica nella lotta al cambiamento climatico Bologna Più di duemila scienziati e tecnologi da tutto il mondo saranno al Nuovo Polo Congressuale di ...

Inter - Spalletti prolunga contratto fino al 2021/ "Rinnovo mai in discussione" : e Steven Zhang scherza con lui : Spalletti rinnova con l'Inter, ultime notizie: prolungamento fino al 2021. Il tecnico sottolinea che la scelta non è mai stato in discussione, grande voglia di combattere per i colori.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:42:00 GMT)