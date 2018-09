Inter | la terza maglia è già esaurita in prevendita online

La terza maglia 2019 : i nuovi kit di Inter - Parma e Roma : In tema di divise da calcio se ne vedono di tutti i colori, ma nel caso delle terze maglie, se possibile, la fantasia degli sponsor tecnici spazia ancor di più. L’Inter, qualche giorno fa, è solo l’ultima delle squadre di Serie A ad aver presentato la terza divisa per la stagione in corso, firmata dalla Nike: grigia come il marmo del Duomo di Milano e con la croce di San Giorgio, simbolo della città, in bella mostra sul petto dei calciatori. ...

Inter : ecco la terza maglia - richiama il Duomo di Milano [FOTO] : 1/3 ...

Inter : ecco la terza maglia - richiama il Duomo di Milano [FOTO] : 1/3 ...

Inter - ecco la terza maglia : il design rende omaggio a Milano e al Duomo : Inter e Nike lanciano la terza divisa per il 2018-19, rendendo omaggio alla storia della città e alle origini del club. L'articolo Inter, ecco la terza maglia: il design rende omaggio a Milano e al Duomo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - ecco come sarà la terza maglia : Nike punta su argento e blu : Desgn molto particolare per la nuova terza maglia dell'Inter, che dovrebbe presentare un intreccio tra argento e blu L'articolo Inter, ecco come sarà la terza maglia: Nike punta su argento e blu è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Nations League : la Danimarca con ct ad Interim e giocatori di terza serie : La Danimarca affronterà domani in amichevole la Slovacchia ricorrendo a giocatori di futsal e delle inferiori e con un ct ad interim, John Jensen. La decisione è stata presa dalla federazione come ...

Terza edizione del Forum Internazionale dei sindaci "Mille città - milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro" : Sono inoltre intervenuti Ana Luiza Thompson-Flores, direttore dell'Ufficio regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa, e il rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Michele ...

Bologna-Inter - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Riscattare un deludente avvio di campionato e dare inizio alla corsa verso i piani alti della classifica. L’Inter non può permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta a Sassuolo e il pareggio interno col Torino, ma sulla strada dei nerazzurri c’è il Bologna, che oggi, sabato 1 settembre, sfiderà al Dall’Ara i ragazzi guidati da Spalletti per far dimenticare ai propri tifosi il passo falso nel derby con la SPAL e il ...

Serie A : i pronostici della terza giornata - Inter e Juventus impegnate in trasferta : La Serie A gioca in questo weekend dal 31 agosto al 2 settembre la sua terza giornata e non è mai semplice fare pronostici, in un torneo dove specie in questo periodo dell'anno le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Abbiamo visto in questi primi turni come conti molto la condizione atletica che i giocatori hanno. C'è chi è già in gran forma e chi invece sta facendo un po' di fatica. Vediamo nel dettaglio quali sono le sfide che ci attendono in ...

LUNEDI' 3 SETTEMBRE A PALAZZO DUCALE A VENEZIA - TERZA EDIZIONE DEL FORUM InterNAZIONALE DEI SINDACI : Sarà presente anche l'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa. I rappresentanti saranno accolti ufficialmente domenica 2 SETTEMBRE e, ospiti del sindaco, assisteranno alla ...

Lunedì 3 settembre terza edizione del Forum Internazionale dei sindaci 'Mille città - milioni di cittadini : un progetto per il nostro futuro' : Sarà presente anche l'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa. I rappresentanti saranno accolti ufficialmente domenica 2 settembre e, ospiti del sindaco, assisteranno alla ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : il girone ideale e quello da evitare per Juventus - Roma - Napoli e Inter. Possibili avversarie : incubo Liverpool in terza fascia : Arriva il momento tanto atteso da squadre e tifosi: oggi, alle ore 18.00, si svolgerà il Sorteggio della Champions League 2018-2019. Dall’urna di Montecarlo uscirà la composizione degli otto gironi del massimo torneo calcistico continentale, che quest’anno vedrà in azione quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Napoli e Inter. Un torneo in cui conta molto anche la fortuna e per questo andiamo ad analizzare per ciascuna squadra, quale sarebbe ...

Telenovela Modric : il croato si allontana dall’Inter - posa con la terza maglia del Real [FOTO] : Modric INTER– Il Real Madrid cerca di blindare il suo fuoriclasse croato anche via social. Come dimostra la campagna di presentazione della terza maglia per la stagione entrante – pubblicata sui canali ufficiali del club – che vede, tra le altre, la foto Luka Modric con indosso la nuova casacca color arancio. Un modo indiretto, scrivono i giornali spagnoli, per chiarire che il sogno croato resterà probabilmente tale per ...

Inter - la croce e il Duomo sulla terza maglia : Nike sceglie il grigio : Nike omaggerà l'Inter e Milano per la terza maglia per la stagione 2018/19, con croce e mappa della città. L'articolo Inter, la croce e il Duomo sulla terza maglia: Nike sceglie il grigio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.