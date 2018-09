Inter | Asamoah | “battere il Parma per la Champions”

Inter - giallo Asamoah : è infortunato o no? Il Ghana fa chiarezza : Asamoah si trova in ritiro con la Nazionale ghanese, nel frattempo Spalletti è preoccupato per le sue condizioni fisiche Un mini giallo in casa Inter attorno alle condizioni di Asamoah. Si è parlato di un presunto infortunio del terzino ghanese, sul quale è stata fatta chiarezza nelle ultime ore. Kweku Yeboah, addetto alle pubbliche relazioni del Ghana, ha rivelato ai microfoni di Nhyira FM: “Non è vero che è infortunato, i tifosi ...

Inter - recupera Asamoah : Spalletti conferma a Bologna la difesa a 3 : Squadra che vince non si cambia? L'Inter non ha ancora vinto, ma almeno nel primo tempo contro il Torino si è vista un'ottima prestazione della formazione nerazzurra per buoni 40'. Questo pomeriggio sul campo del Bologna, calcio d'inizio alle ore 18, Luciano Spalletti sembra orientato a confermare la difesa a 3 gia' impiegata dal 1' nel match contro i granata [VIDEO]. Due, inoltre, le notizie positive per i tifosi Interisti: il recupero di ...

Inter - le condizioni di Asamoah e Vrsaljko : Usciti acciaccati ieri sera nella sfida con il Torino per problemi alla caviglia, sono recuperati: come riporta Sky Sport , i due non hanno neanche sostenuto gli esami strumentali.

Inter - disastro all'esordio : si salvano solo Asamoah e Perisic : Se proprio vogliamo trovare degli alibi, possiamo certamente attribuire la sconfitta dell'Inter all'esordio in campionato sul campo del Sassuolo all'assenza di alcuni big [VIDEO], titolari certi nell'undici-tipo ipotizzato in estate. Nainggolan era assente per il noto problema muscolare e ci si augura che possa tornare disponibile per la seconda giornata di campionato contro il Torino. Vrsaljko e Perisic, ultimi a rientrare dalle vacanze ...

De Vrij e Asamoah a cena nel ristorante di Zanetti : tutti a 'lezione' di Inter : I nuovi dell'Inter "a scuola" da Javier Zanetti. L'ex capitano nerazzurro, oggi vicepresidente del club, sta lavorando per rendere ancora più coeso lo spogliatoio in vista dell'inizio di una stagione ...

Inter verso il Sassuolo : Asamoah già in gruppo - Radja in dubbio : Il ghanese sta meglio e ci sarà mentre Nainggolan lavora ancora a parte e probabilmente salterà il debutto in campionato

Inter - Asamoah regolarmente in gruppo. Nainggolan ancora a parte : Talmente bravo, questo Asamoah del primo mese nerazzurro, che la sua uscita claudicante dal Wanda Metropolitano aveva creato un po' di allarmismo in casa Inter. La notte ha portato buone notizie, se è ...

Inter - preoccupazione per le condizioni di Asamoah : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter sarebbe in apprensione per le condizioni fisiche di Kwadwo Asamoah , uscito sofferente ieri dal campo dopo uno scontro con Dalbert .

Asamoah felice all'Inter : 'Lo fanno sentire più importante che alla Juventus' : TORINO - Sei scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe: questo il bilancio di Kwadwo Asamoah nelle sue stagioni alla Juventus che in poche settimane si è però innamorato dell' Inter , che lo ha ...

Inter - Spalletti dopo il pareggio contro lo Zenit : “passi in avanti - bene Asamoah” : È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio tra Inter e Zenit San Pietroburgo nell’amichevole giocata allo stadio Arena Garibaldi di Pisa: “Abbiamo fatto molto meglio dell’ultimo match, sia a livello tattico che a livello fisico. La squadra è stata molto più compatta, ha capito quando attaccare e quando aspettare. Il lavoro è stato fatto nella maniera corretta. La ...

Inter - Spalletti : "Fatto meglio con lo Zenit. E Asamoah mediano..." : Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter. LaPresse Luciano Spalletti sorride dopo il pareggio ricco di gol contro lo Zenit a Pisa . L'allenatore dell'Inter è soddisfatto: i progressi rispetto alla ...

Inter - Asamoah : “convinto dal progetto dei nerazzurri” : “È stato difficile lasciare la Juventus, ma mi ha convinto il progetto dell’Inter, l’allenatore, la società. Questa squadra può fare qualcosa di importante”. Si presenta così Kwadwo Asamoah, uno dei nuovi acquisti dell’Inter, arrivato dalla Juventus a parametro zero. Il terzino ha firmato fino al 30 giugno 2021 e vestirà la maglia numero 18. “Qui mi sento già a casa – le parole del 29enne ghanese ...

Inter - Asamoah : "Mi sento come a casa. Potevo restare alla Juve ma ho scelto questa maglia" : "Mi sento già come a casa". Così Kwadwo Asamoah, neo giocatore dell'Inter, si è presentato in conferenza stampa al Suning Center: "Difficile lasciare la Juventus ma quello che ho visto che può fare ...

Inter - la presentazione di Asamoah LIVE : Sei anni alla Juventus, conclusi con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Per Kwadwo Asamoah inizia una nuova avventura all'Inter, riuscita a convincere il ghanese a sposare il progetto ...