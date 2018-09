eurogamer

: #Intellivision mostrerà la sua nuova console al Portland Retro Gaming Expo - Eurogamer_it : #Intellivision mostrerà la sua nuova console al Portland Retro Gaming Expo -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Poco prima dell'ultimo E3,Entertainment ha annunciato l'intenzione di produrre unaper tutta la famiglia, che strizza l'occhio ai classici anni 80'.Come riporta Dualshockers, laverrà rivelata il 20 ottobre al, per chi non lo sapesse, si tratta del maggior evento dedicato algame negli Stati Uniti. Non stupisce la decisione didi presentare proprio qui il suo nuovo prodotto. Naturalmente ci si spetta tonnellate di informazioni come nome, specifiche tecniche ed online, controller, tool di sviluppo, prezzo e data di lancio.Particolare importanza rivestiranno i titoli, al momento non sappiamo molto ma quando la compagnia ha annunciato la, si parlò di titoli molto vicini ai classici 2D anni 80' ma di altissima qualità. I progetti esterni inoltre dovranno essere visionati e approvati da un ...