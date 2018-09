Instore tour dei Thegiornalisti per Love | date e città dei firmacopie per il nuovo album

Annunciato l’Instore tour di Stefano D’Orazio : il firma copie di Non mi sposerò mai parte da Milano : L'instore tour di Stefano D'Orazio è finalmente ufficiale. L'ex batterista dei Pooh è pronto a partire per il firma copie dedicato alla sua ultima opera, che partirà da Milano il 24 settembre prossimo. Non mi sposerò mai arriva a un anno dal matrimonio con Tiziana, alla quale ha detto Sì il 12 settembre scorso. La prima tappa per l'incontro con i fan è prevista a Milano il 24 settembre, a 4 giorni dall'uscita del volume con il quale ha ...

Caparezza chiude il Prisoner 709 Tour con cofanetto cd+dvd live e date Instore per i firmacopie : Dopo l'ultima data estiva del suo Prisoner 709 Tour, Caparezza ringrazia il pubblico che ha reso possibile l'ennesima avventura dal vivo e annuncia l'uscita di un nuovo progetto discografico, un cofanetto da doppio cd più dvd per racchiudere tra immagini e note l'era discografica Prisoner 709. Il cantautore di Molfetta ha definito l'ultimo Tour "lo spettacolo più stravagante che potessi concepire, talmente ricco di suoni, luci, scenografie e ...

Annunciato l’Instore tour dei Tiromancino per Fino a qui : tutte le info sugli eventi firma copie : L'instore tour dei Tiromancino per Fino a qui è finalmente ufficiale. Il gruppo di Federico Zampaglione è pronto a tornare con una nuova serie di eventi firma copie con i quali raggiungeranno i fan desiderosi di incontrarli e di avere una firma sulla loro copia del disco. Si parte con la prima data del 29 settembre a Milano, per continuare nei giorni successivi Fino ad arrivare alla Feltrinelli di Torino per l'ultimo appuntamento. Come ...

Ufficiale l’Instore tour di Enrico Nigiotti per Cenerentola dopo Complici con Gianna Nannini : L'instore tour di Enrico Nigiotti è finalmente Ufficiale. A qualche giorno dalla rotazione radiofonica di Complici, l'artista di Livorno è in grado di rivelare le date che ha pensato per la presentazione dell'album che rilascerà il 14 settembre a un anno esatto dall'esordio a X Factor Italia. Il brano con il quale è stato presentato l'album è Complici, in duetto con Gianna Nannini. Il singolo è già dotato di un suo video Ufficiale ed è in ...

Alessio Bernabei : ecco le date dell’Instore tour di “Senza Filtri” : Al via a settembre The post Alessio Bernabei: ecco le date dell’instore tour di “Senza Filtri” appeared first on News Mtv Italia.

Rkomi rilascia Ossigeno - un EP di inediti con una “raccolta di pensieri” : Instore tour e concerti : Esce oggi, venerdì 13 luglio, il nuovo progetto di Rkomi. Ossigeno è un libro che accompagna un Ep contenente 6 brani inediti ed è disponibile disponibile in tutte le librerie e in tutti i digital store. Non è un romanzo, non è una biografia ma piuttosto una "raccolta di pensieri", così Rkomi definisce ciò che ha scritto e che accompagnerà la nuova musica. Rkomi, al secolo Mirko Martorana, torna oggi a meno di un anno dalla pubblicazione ...