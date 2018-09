Innamorarsi in modo misto

ilfoglio

: Parlando di cibo è il modo migliore per innamorarsi. - olivedigrecia : Parlando di cibo è il modo migliore per innamorarsi. - ImGodAurora : RT @Sofix_Irwin: Quanto era bello il modo di innamorarsi cento anni fa, quando ragazzi e ragazze non guardavano solo quanto fossero fighe o… - Sofix_Irwin : Quanto era bello il modo di innamorarsi cento anni fa, quando ragazzi e ragazze non guardavano solo quanto fossero… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Noi innamorati di Veronica Gentili ieri le abbiamo scritto una lettera d’Amore collettiva molto completa. La trovate sul sito del Foglio. Comunque in sintesi è sei bella! Ti Amo! Vediamoci oggi! No scusa oggi non posso Amore. Ragazzi quando va detto va detto. Qual è il viso più bello (e