Infortunio Manolas | tegola Roma | si ferma il difensore giallorosso

(Di mercoledì 12 settembre 2018)– Dopo la pausa per le Nazionali torna in campo il campionato di Serie A, lachiamata a riscattare la sconfitta contro il Milan, di fronte il Chievo. Nelle ultime ore brutte notizie per l'allenatore Di Francesco, si è infattito il. Il calciatore è uscito anzitempo dalla partita di ieri sera tra l'Ungheria e la Grecia per unalla caviglia destra rimediato al 46′. Nella giornata di oggirientrerà ae valuterà con lo staff medico la situazione in vista della partita contro il Chievo.