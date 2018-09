Incidente Pollino | sette indagati per i 10 morti alla Gole del Raganello | omicidio colposo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ancora non si conoscono i nomi. Ma in queste ore la Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscrittopersone nel registro deglinell’inchiesta sulla tragedia delledeldove il 20 agosto scorso sono10 escursionisti. L’ipotesi di reato è. “Gli avvisi sono stati emessi – è la dichiarazione del procuratore Eugenio Facciolla – in considerazione degli atti istruttori irripetibili che devono essere effettuati. Siamo in fase di notifica proprio in queste ore e non possiamo darvi i nomi. Non devono saperlo dstampa”. Tuttavia, aggiunge il magistrato, “è doveroso, oltre che obbligatorio, che la giustizia dia una risposta rapida. Stiamo procedendo a tamburo battente, mi sembra doveroso stringere i tempi ed accelerare, per le vittime e per i feriti, e lo stiamo facendo con tanti sacrifici“. L’inchiesta punta a fare ...