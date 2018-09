INCIDENTE POLLINO | 7 INDAGATI PER MORTI GOLE DEL RAGANELLO Ultime notizie | inchiesta per

INCIDENTE POLLINO - sette indagati per i 10 morti alla Gole del Raganello : omicidio colposo : Ancora non si conoscono i nomi. Ma in queste ore la Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscritto sette persone nel registro degli indagati nell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del Raganello dove il 20 agosto scorso sono morti 10 escursionisti. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. “Gli avvisi sono stati emessi – è la dichiarazione del procuratore Eugenio Facciolla – in considerazione degli atti istruttori irripetibili ...