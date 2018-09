Incidente all' incrocio | si scontrano due auto | un ferito

Incidente Pollino - sette indagati per i 10 morti alla Gole del Raganello : omicidio colposo : Ancora non si conoscono i nomi. Ma in queste ore la Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscritto sette persone nel registro degli indagati nell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del Raganello dove il 20 agosto scorso sono morti 10 escursionisti. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. “Gli avvisi sono stati emessi – è la dichiarazione del procuratore Eugenio Facciolla – in considerazione degli atti istruttori irripetibili ...

Muore in un Incidente a Eboli a poche ore di distanza dal figlio. La donna tornava dalla veglia funebre : Il figlio, Giacinto Coraggio, è morto per cause naturali ad Avellino, lei ha perso la vita in un incidente stradale sull'A2 tra Eboli e Campagna. Teresa Marotta, pensionata cilentana residente a Roccagloriosa in provincia di Salerno, è deceduta ad 80 anni poco dopo il decesso del figlio. Il Mattinoricostruisce la dinamica dell'incidente.La donna viaggiava in una Ford Focus. Il genero ha perso il controllo dell'auto che è ...

Scende dall'auto dopo l'Incidente per aiutare i figli - 38enne travolta e uccisa in A8 : Tragedia sull' A8 a un chilometro dal casello di ingresso a Milano . Una donna , Barbara Fettolini, è scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere stata coinvolta in un ...

Incidente alle porte del paese : auto contro una abitazione : CELLINO SAN MARCO - Si conferma un grosso problema, quello della velocità elevata, in via San Pietro a Cellino San Marco, dove oggi pomeriggio attorno alle 15,30 sono entrate in collisione una Fiat ...

Pisa. Incidente in moto morto Andrea Nardo - stava andando a lavoro alla Piaggio : Tragico sinistro mortale a Pontedera. Andrea Nardo, 40 anni, dipendente della Piaggio, è morto all’altezza dell’intersezione tra viale America e via

Incidente mortale alle porte di Siracusa : morto il 27enne Davide Artale : Incidente stradale mortale alle porte di Siracusa. A perdere la vita e' stato il 27enne Davide Artale che era in auto con Maurice Gomis

Incidente sexy per Diletta Leotta. Alla conduttrice si spacca il vestito : Che Diletta Leotta sia amata dal grande pubblico non è un mistero e sui social questo è ancora più evidente. La giornalista sportiva, infatti, è seguita su Instagram da 3 milioni di utenti. I suoi ...

Ciclismo su pista - Kristina Vogel shock : “Non posso più camminare”. La Campionessa Olimpica non si è ripresa dall’Incidente : Kristina Vogel non potrà più camminare. Questo è il triste annuncio che la Campionessa Olimpica di Ciclismo su pista ha rilasciato in un’intervista concessa al quotidiano Der Spiegel. La 27enne tedesca, una stella della velocità che nella sua strepitosa carriera ha vinto 2 ori olimpici (l’ultimo a Rio 2016) e addirittura 11 titoli iridati, è rimasta paralizzata in seguito all’incidente occorso lo scorso 26 giugno: la recisione ...