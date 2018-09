In Molise e in Campania il progetto B-Future della Fondazione Neuromed Un percorso per

Terremoto tra Campania e Molise : nessun danno segnalato : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 3 km nordovest da Pontelandolfo (Benevento) alle 04:22:30 ad una profondità di 13 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano, al momento, danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche nei Comuni vicini all’epicentro, come Morcone, San Lupo, Casalduni, Campolattaro, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, Sassinoro e Cerreto ...

Terremoto Molise - scossa avvertita anche in Abruzzo e Campania : tanta paura - verifiche in corso : paura e gente in strada in tutto l’Abruzzo, da Pescara a Chieti da Teramo all’Aquila, per la scossa di Terremoto che alle 20.19 si è verificata in Molise, con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, e magnitudo di 5.1. Tante, in tutta la regione, le chiamate ricevute dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco da parte di persone che volevano informazioni. Da quanto si e’ appreso, non si registrano danni. paura ...

Terremoto Molise - la Protezione Civile : 'Nessun danno evidente in Campania' : Nessun danno evidente a cose o persone in Campania dovuto al sisma registrato alle 20.19 con epicentro a Montecilfone , in Molise. Lo conferma la Protezione Civile della Regione Campania che ha ...

Molise : nuova scossa di terremoto - paura anche nel Lazio e in Campania : Evento sismico Ml 5.2 , Mw 5.1, in provincia di Campobasso 16 agosto 2018 https://t.co/N4EiLSRxTA " INGVterremoti , @INGVterremoti, August 16, 2018 Autore Antonio Citera Categoria Cronaca

Terremoto : nuova scossa oggi in Molise - avvertita a Napoli e in Campania : Forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 registrata oggi in Molise e avvertita anche in Campania: è la seconda dopo quella di due giorni fa con epicentro sempre in Molise. Epicentro a Montecilfone, nella provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km.Continua a leggere