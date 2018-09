In Germania 3.677 minori abusati dai preti dal 1946 al 2010 : Roma, 12 set., askanews, - Sono 3.677 i minori abusati sessualmente da parte di 1.670 preti o religiosi in Germania tra il 1946 e il 2014, ossia il 4,4 per cento dei chierici del Paese in questo lasso ...