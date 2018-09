Ilva | referendum lavoratori | doppio sì Genova e Novi Ligure Ultime notizie | 90%

Ilva - primi risultati del referendum : valanga di “Sì” all’accordo da parte dei lavoratori di Genova e Novi Ligure : I lavoratori Ilva di Genova-Cornigliano e Novi Ligure dicono sì all’accordo firmato da sindacati e ArcelorMittal al ministero dello Sviluppo Economico. I risultati del referendum svolto negli stabilimenti parlano chiarissimo: a Cornigliano il 90,1% degli operai ha approvato l’intesa, mentre a Novi Ligure ha espresso parere favorevole l’89,4 per cento. C’è attesa per i risultati di Taranto, l’acciaieria più grande ...

Ilva : al via assemblee e referendum su accordo con Acelor Mittal : Stamane si vota a Taranto, domani a Cornigliano, in Liguria. Giovedì 13 settembre saranno resi noti i risultati della consultazione -

Ilva - in attesa del referendum Fiom ribadisce la sua soddisfazione : In arrivo una settimana cruciale per il futuro dei lavoratori dell'Ilva di Taranto : i dipendenti dell'acciaieria più grande d'Europa sono infatti chiamati in queste ore a esprimersi sull'accordo tra ...

Ilva - lunedì via ad assemblee e referendum sull'accordo : Scattano da lunedì mattina le assemblee negli stabilimenti dell'Ilva di Taranto, dove i lavoratori saranno chiamati ad esprimersi sull'ipotesi di accordo siglato dai sindacati con la proprietà al ...

Ilva - la settimana calda di Taranto tra referendum degli operai e protesta contro M5S : Da lunedì, e per una settimana, gli operai dell’Ilva sono chiamati a votare con il referendum,l’accordo che sindacati e Arcelor Mittal, il nuovo acquirente dell’Ilva, hanno firmato il 6 settembre al Mise. Ma c’è una corrente di rabbia che attraversa i movimenti e le associazioni che si sono battuti per lo stop dell’Ilva...

Raggiunto l'accordo sull'Ilva - assunti da Acelor Mittal in 10.700. Ora tocca ai lavoratori decidere con un referendum : La nuova proprietà ha escluso licenziamenti. 'E' il migliore degli accordi possibili nelle peggiori condizioni', il commento del ministro del lavoro Di Maio -

Ilva - siglato l'accordo : 10.700 assunzioni. I sindacati : ora referendum tra i lavoratori : Lo sottolinea il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, commentando i risultati del tavolo istituzionale sull'Ilva, secondo il quale 'alla fine ha prevalso il buon senso in tutti, la politica ...

Ilva - Re David (Fiom) : “Accordo raggiunto - ora referendum lavoratori. Di Maio? Ha avuto un ruolo importante” : Svolta sul tavolo Ilva. Dopo le polemiche di mercoledì tra sindacati e azienda ArcelorMittal, la trattativa si è sbloccata durante la notte. A rivendicare come sia stato raggiunto l’accordo è stata anche la leader della Fiom, Francesca Re David, sottolineando come “per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum”. Una consultazione che, spiegano pure dalla Uilm, potrebbe ora essere organizzata “già entro la ...