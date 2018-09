Ilva | primi risultati del referendum | valanga di “Sì” all’accordo da parte dei lavoratori

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Idi Genova-Cornigliano e Novi Ligure dicono sì all’accordo firmato da sindacati e ArcelorMittal al ministero dello Sviluppo Economico. Idelsvolto negli stabilimenti parlano chiarissimo: a Cornigliano il 90,1% degli operai ha approvato l’intesa, mentre a Novi Ligure ha espresso parere favorevole l’89,4 per cento. C’è attesa per idi Taranto, l’acciaieria più grande del gruppo e quella che verrà colpita in maniera più importante sotto il profilo della forza lavoro che transiterà nella nuova azienda. A Genova i favorevoli sono stati 1012, 99 i contrari (8,8%) e 12 le schede nulle. Su 1474 aventi diritto, hanno votato in 1123. Nel siderurgico di Novi Ligure, invece, l’intesa siglata da Fiom, Fim, Uilm e Usb ha trovato il via libera di 456 operai. In 52 si sono espressi negativamente e 2 sono state le ...