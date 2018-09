Iliad punta alle frequenze 5G con un assegno da 750 milioni

PROMOZIONI Iliad : NUOVA OFFERTA CON 50 GB A 7.99 EURO/ Ultime notizie - occhi puntati anche sul traffico estero : ILIAD NUOVA OFFERTA : 50 Gb, chiamate ed sms illimitati a 7,99€. Ultime notizie : per festeggiare il traguardo dei due milioni di clienti in appena 100 giorni, ecco la NUOVA promo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Iliad accelera - supera 1 - 5 milioni di clienti. E ora punta al 5G : (Foto: Lorenzo Longhitano) All’inizio di agosto è arrivato oltre 1,5 milioni di abbonati in Italia. Con investimenti per 164 milioni di euro. Iliad ha presentato oggi i conti del primo semestre del 2018. I primi che fanno luce sull’andamento del mercato italiano, dove la compagnia telefonica francese ha debuttato lo scorso 29 maggio con una strategia che ha sparigliato le carte. In un solo mese la prima offerta di Iliad, come mette ...