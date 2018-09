Il tennis | lo sport migliore per allungare la vita

Corsa - basket - ciclismo - tennis - escursionismo : a Loano comincia 'Autunno in sport' : ... che ogni anno lavorano con passione e determinazione per promuovere i valori dello sport a tutti i livelli, ed il grande impegno dei nostri uffici. A loro va il ringraziamento della nostra ...

Il tennis è lo sport che allunga di più la vita? Ecco cosa dice la scienza : (Foto: Tim Clayton/Corbis/Getty Images) Pubblicato online lo scorso martedì 4 settembre, lo studio epidemiologico sulla relazione tra sport e longevità condotto su 8.600 persone tra il 1991 e il 2017 a Copenhagen, in Danimarca, parrebbe avere un risultato sorprendente: non solo lo sport allunga la vita, ma ci sono attività sportive che in generale sono molto più incisive di altre. E i ricercatori, quantitativamente, hanno anche stabilito una ...

tennis tavolo - la Sport 2000 subito comincia bene : ... e coincide con la celebrazione del torneo nazionale Open di Vieste, appuntamento che abbina Sport e turismo con benefici positivi sull'economia del territorio. Per la Sport 2000 di Lucera l'esordio ...

US Open 2018 - lo Slam di tennis su Eurosport - con Flavia Pennetta : Gli appassionati di tennis sono pronti per godersi l'ultimo torneo Slam della stagione, gli US Open, il torneo che, dal 1978, si svolge al Flushing Meadows Park di New York.L'edizione 2018 dello US Open avrà inizio lunedì 27 agosto e andrà avanti fino al prossimo 9 settembre, giorno della finale del torneo singolare maschile.La copertura televisiva del torneo sarà affidata a Eurosport che trasmetterà gli US Open in diretta e in esclusiva.Gli ...

Circolo tennis 'Boselli' - stagione sportiva 2017/2018 "da incorniciare" : Le squadre di D2 e D1 promosse, Anna Tambelli campionessa regionale Under 11, Michele Priscintelli che si è distinto in varie competizioni arrivando sempre in finale. Sono solo alcuni dei motivi per ...

Sul Monte Rosa in scarpe da tennis e sportina - come in spiaggia. Così si muore in montagna : Un esperto alpinista ha fotografato alcune persone sul ghiacciaio del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa, a 4.000 metri di altitudine: indossavano scarpe da tennis, jeans e felpa. Il Soccorso Alpino: "Qualcuno affronta l'alta montagna come se andasse a fare una passeggiata in centro città".Continua a leggere

Le sportive più pagate al mondo : dominio del tennis - Serena Williams in pole : La classifica delle sportive più pagate al mondo diramata da Forbes Magazine, vede la tennista Serena Williams in vetta alla top 10 Forbes Magazine ha diramato la classifica delle sportive più pagate al mondo. Nella top 10 c’è un chiaro dominio del mondo del tennis, con ben 8 tenniste tra le prime 10. tenniste o “presunte tali”, dato che alcune di queste incassano sopratutto per ciò che concerne l’extra-campo, vedi ...

SportFair - scopri l’App aggiornata! Calcio - tennis e molto altro : gustati tutto ciò che c’è da sapere sullo sport : L’App di sportFair si aggiorna: disponibile l’applicazione per iPhone ed iPad sull’App Store Si aggiorna l’App di sportFair appositamente realizzata per tutti i tipi di dispositivi con sistema operativo iOS. l’App è disponibile per iPhone e iPad sull’App Store. Per coloro che già utilizzavano l’App di sportFair, basterà semplicemente aggiornarla per poterne apprezzare tutte le novità. La grafica, dopo l’aggiornamento, è ...

tennis - golf - scherma e salto in alto : la rinascita dello sport italiano : La scuola azzurra è forse la migliore del mondo, dunque la notizia della medaglia d'oro nella spada individuale di Mara Navarria ai Mondiali in corso in Cina non dovrebbe sorprendere più di tanto. E ...

Reggio Calabria : al Circolo tennis Polimeni la presentazione dell'ultimo libro di uno dei più apprezzati giornalisti sportivi italiani : ... : E' stato opinionista, giurato e selezionatore di canzoni al Festival di Sanremo e ha messo in scena diversi spettacoli teatrali.

Eurosport Estate 2018 con ciclismo - tennis - scherma - motori e tanto altro : Sarà un’Estate senza un attimo di tregua per tutti gli appassionati sportivi. Dal ciclismo al tennis, passando per la scherma e le tante discipline olimpiche – in cartellone nei nuovissimi European Championships – i prossimi due mesi saranno un susseguirsi di gare, emozioni e medaglie sui canali Eurosport e su Eurosport Player. <p style="font-we...