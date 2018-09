Il SETI ha captato 72 nuovi e misteriosi segnali provenienti dalla galassia

universo7p

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ilha72Una scoperta eccezionale quella fatta dai ricercatori dell’università della California a Berkeley che hanno72distanti 3 miliardi di anni luceTerra. Tutto questo grazie ai responsabili del progetto che presero in affitto i due radiotelescopi più un terzo telescopio sensibile alle radiazioni laser per la ricerca mirata diextraterrestri. La fonte del segnale, che viene indicata dagli studiosi come FRB 121102, è unica, dà regolarmente dettagli radio di questo tipo. Irilevati rappresentano dettagli, ma anche tangibili radio impulsi. Qualcosa di simile è stato osservato dagli scienziati nel 2007, ma solo ora hanno l’attenzione dei ricercatori. Ci sono diverse teorie sull’origine dei, una di loro suggerisce anche ...