IL SEGRETO Anticipazioni puntata serale 12 settembre | Saul torna in libertà | l’annuncio

Anticipazioni Il SEGRETO - da oggi su Rete 4 ritorna il serale : la scarcerazione di Severo : Grandi sorprese per tutti i fan della soap opera Il Segreto. In questi giorni abbiamo visto che è cambiato nuovamente l'orario di messa in onda della serie, la quale ha abbandonato la fascia oraria del preserale per ritornare in quella del primo pomeriggio, subito dopo Uomini e donne. Da oggi, inoltre, vi segnaliamo anche il ritorno della puntata serale de Il Segreto che tuttavia non verra' più trasmessa su Canale 5 bensì su Rete 4. Il menù di ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Fè tenta il suicidio - Emilia si sente in colpa : Il famoso sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO]prodotto da Boomerang TV e scritto dall’autrice Aurora Guerra anche se va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da circa cinque anni, riesce sempre a stupire grazie a numerosi intrighi, colpi di scena, abbandoni, e nuovi arrivi. Come vi abbiamo gia' anticipato negli articoli precedenti, nelle puntate che saranno trasmesse in Italia ad autunno, un malvagio personaggio vendichera' il ...

Il SEGRETO Anticipazioni Spagnole : Saul scopre che Francisca e Prudencio tramano alle sue spalle : Julietà farà un'amara rivelazione a Saul: è vittima delle crudeli macchinazioni di Francisca e di suo fratello Prudencio.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 12 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 12 settembre 2018: Severo viene dichiarato innocente e, nonostante le proteste del Pubblico Ministero, viene rimesso in libertà. Poco prima di essere rilasciato, tuttavia, il giudice lo mette in guardia contro Donna Francisca, facendogli capire quanto la Montenegro abbia cercato di manipolare il processo pur di farlo condannare… Saul e Laura cominciano a frequentarsi, intanto Julieta si prende ...

Il SEGRETO Anticipazioni 12 settembre : Gracia è incinta! : L'Hermosa riesce a rivelare al marito Hipolito che presto diventeranno genitori mentre Severo è finalmente libero.

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 17-22 settembre 2018 : Julieta chiede a Prudencio di sposarla! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 17 settembre a sabato 22 settembre 2018: Julieta offende Saul e organizza il matrimonio con Prudencio! Anticipazioni Il Segreto: arriva Irene, una giornalista che si occupa di minori scomparsi! Francisca vicina alla verità su Maria e Gonzalo? Julieta litiga con Saul, che finge di essere innamorato di Laura e chiede a Prudencio di sposarla il prima possibile! La soap iberica torna per offrirci ...

Il SEGRETO Anticipazioni : EMILIA e ALFONSO arrestati - ecco perché e da chi! : Il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva) non passerà di certo inosservato ai fan della telenovela Il Segreto: deciso a vendicarsi di tutti gli abitanti di Puente Viejo colpevoli di aver aiutato Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) a fuggire, l’ultimo arrivato non esiterà a mettere a soqquadro l’intera cittadina! Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Nicolas ha appena scoperto che Tomas (Miguel Angel Diaz), ...

Il SEGRETO / Anticipazioni 11 settembre : la famiglia Castaneda trema - l'assassino di Mariana di nuovo libero? : Il Segreto, Anticipazioni 11 settembre. Mentre Dolores darà il via ai preparativi per il suo matrimonio, la famiglia Castaneda riceverà una pessima notizia, l'assassino di Mariana...(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:05:00 GMT)

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 17 a sabato 22 settembre 2018: Mentre Donna Francisca non capisce cosa le stiano nascondendo tutti quanti, c’è chi cerca di mandare avanti la sua vita come meglio può, pensando così di non fare del male a nessuno e anzi, di far andare le cose per il verso giusto… Dolores è impegnata ad organizzare il suo matrimonio, ma lei e Tiburcio non hanno le idee chiare sul numero degli ...

Il SEGRETO Anticipazioni spagnole : Gonzalo uccide Francisca Montenegro : Il Segreto, puntate spagnole: Francisca Montenegro muore, la vendetta di Gonzalo Dalla Spagna arrivano delle succulenti anticipazioni riguardo a ciò che andrà in onda nei prossimi giorni. A quanto pare, i fan de Il Segreto devono prepararsi ad un colpo di scena del tutto inaspettato. Cultura En Serie ha infatti pubblicato il riassunto di ciò […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo uccide Francisca Montenegro proviene da ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 11 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 11 settembre 2018: Saul è molto dispiaciuto e tenta per quel che può di aiutare Graciano Larraz affinché quest’ultimo possa recarsi in ospedale da suo figlio Horacio. Mentre Larraz se la prende con Mauricio per l’incidente di suo figlio, gli avvocati della Montenegro scoprono che Graciano ha mentito sulla vera età di Horacio, che in realtà è minorenne e dunque non avrà diritto alla ...

Il SEGRETO Anticipazioni 11 settembre 2018 : Donna Francisca scopre che Larraz ha mentito sull'età di suo figlio e che Horatio non potrà quindi avere la copertura assicurativa per le spese mediche. Dolores iniziai preparativi del suo matrimonio.

Il SEGRETO Anticipazioni - puntate spagnole : la vendetta di Simon Perez De Ayala : La soap Il Segreto ha conquistato molti fans e si sta dimostrando sempre più avvincente. Puente Viejo sarà vittima di una nuova minaccia. Chi ha assassinato Mariana potrebbe, infatti, tornare libero. La reazione di Nicolas, ovviamente, sarà quella di vendicarsi in prima persona, dopo avere ricevuto affronti ed umiliazioni. Dos Caras ha ucciso la Castaneda mentre in grembo portava una nuova creatura, come avrebbe potuto reagire ...

Il SEGRETO Anticipazioni : FE in fin di vita - ha tentato di impiccarsi??? : Tempi duri in arrivo per le due donne di Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti sull’argomento, il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva) causerà dei contrasti tra Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas) e Fe Perez (Marta Tomasa Worner). Scopriamo insieme come evolverà questa storyline… Deciso a capire chi siano i responsabili ...