Il Segreto anticipazioni | ecco cosa succederà a INIZIO OTTOBRE 2018

Il Segreto - Saul rischia il linciaggio : anticipazioni puntata 12 settembre su Rete4 : Intrighi, sotterfugi e, manco a dirlo, segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli, e l’appuntamento con Il Segreto di mercoledì 12 settembre alle 21.25 su Rete4 non fa eccezione. Ecco le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: trame settimana precedente Il Segreto, trama puntata del 12 settembre in prima serata. anticipazioni Carmelo non vuole ancora rivelare a Severo la verità sulle ricerche di suo figlio. Saul ...

Il Segreto anticipazioni 12 settembre : Gracia svela il suo dolce segreto : è incinta! : L'Hermosa dà una bella notizia al marito Hipolito: presto diventeranno genitori mentre Severo è finalmente libero.

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO si procura del veleno - perché? : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, Julieta Uriarte (Claudia Galan) parlerà a Saul Ortega (Ruben Bernal) del ricatto che ha subito da Francisca Montenegro (Maria Bouzas): non appena PRUDENCIO (Josè Milan) cercherà di consumare con la forza il matrimonio, la nipote di Consuelo (Trinidad Iglesia) aggredirà il marito dandogli un colpo di posacenere in testa e, come se non bastasse, fuggirà da Puente Viejo facendo perdere le tracce di sé. Che cosa ...

Il Segreto anticipazioni - puntate dal 17 al 22 settembre 2018 : intrighi e matrimoni : anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 settembre Durante le puntate della prossima settimana, la soap Il Segreto ci mostrerà tanta malinconia di Alfonso e Nicolas che ripenseranno a Mariana. Le anticipazioni sugli episodi della telenovela, dal 17 al 22 settembre 2018, faranno vedere anche i temperamenti e gusti di Dolores e Tiburcio a riguardo del loro prossimo matrimonio. L’evento procurerà non pochi battibecchi. Severo sarà in preda alla ...

Anticipazioni Il Segreto - da oggi su Rete 4 ritorna il serale : la scarcerazione di Severo : Grandi sorprese per tutti i fan della soap opera Il Segreto. In questi giorni abbiamo visto che è cambiato nuovamente l'orario di messa in onda della serie, la quale ha abbandonato la fascia oraria del preserale per ritornare in quella del primo pomeriggio, subito dopo Uomini e donne. Da oggi, inoltre, vi segnaliamo anche il ritorno della puntata serale de Il Segreto che tuttavia non verra' più trasmessa su Canale 5 bensì su Rete 4. Il menù di ...

Anticipazioni Il Segreto : Fè tenta il suicidio - Emilia si sente in colpa : Il famoso sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO]prodotto da Boomerang TV e scritto dall’autrice Aurora Guerra anche se va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da circa cinque anni, riesce sempre a stupire grazie a numerosi intrighi, colpi di scena, abbandoni, e nuovi arrivi. Come vi abbiamo gia' anticipato negli articoli precedenti, nelle puntate che saranno trasmesse in Italia ad autunno, un malvagio personaggio vendichera' il ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Saul scopre che Francisca e Prudencio tramano alle sue spalle : Julietà farà un'amara rivelazione a Saul: è vittima delle crudeli macchinazioni di Francisca e di suo fratello Prudencio.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 17-22 settembre 2018 : Julieta chiede a Prudencio di sposarla! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 17 settembre a sabato 22 settembre 2018: Julieta offende Saul e organizza il matrimonio con Prudencio! Anticipazioni Il Segreto: arriva Irene, una giornalista che si occupa di minori scomparsi! Francisca vicina alla verità su Maria e Gonzalo? Julieta litiga con Saul, che finge di essere innamorato di Laura e chiede a Prudencio di sposarla il prima possibile! La soap iberica torna per offrirci ...