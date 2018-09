Il retroscena Ma quale gaffe su Matera | Di Maio ed Emiliano parlavano dello scontro sul

I retroscena di Blogo : Il mercatino dei cast di Tale e quale & Grande fratello Vip : Vendesi, cercasi, affaroni, comprasi, eccezionale vendita, affittasi, acquistasi, occasionissima. No, non siamo alla prima puntata della nuova edizione di Portobello, in partenza su Rete 1 a fine ottobre con Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, ma a ciò che pare sia successo dalle parti dove sono avvenuti i provini di due programmi televisivi di successo. prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Il mercatino dei cast di Tale e quale ...

I retroscena di Blogo : Il mercatino dei cast di Tale e quale & Grande fratello Vip : Vendesi, cercasi, affaroni, comprasi, eccezionale vendita, affittasi, acquistasi, occasionissima. No, non siamo alla prima puntata della nuova edizione di Portobello, in partenza su Rete 1 a fine ottobre con Antonella Clerici e Carlotta Mantovan, ma a ciò che pare sia successo dalle parti dove sono avvenuti i provini di due programmi televisivi di successo. I camerini ed i corridoi degli Studios della Tiburtina possono diventare aree di ...

Francesco Monte e il No a Tale e Quale Show : il retroscena inaspettato : Francesco Monte non parteciperà a Tale e Quale Show ma il motivo non è legato al canna gate. Secondo un'indiscrezione di TvBlog a rinunciare al programma sarebbe stato proprio l'ex tronista per altri ...

Francesco Monte : i retroscena della mancata partecipazione a Tale e quale show : Francesco Monte scartato da Tale e quale show o è stato lui a tirarsi indietro? Nuovi dettagli sui casting fanno luce sulla mancata partecipazione La partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip sembrerebbe stare diventando oggi sempre più concreta ma, per capire il perché, dobbiamo prima fare un passo indietro e parlare del suo […] L'articolo Francesco Monte: i retroscena della mancata partecipazione a Tale e quale show ...

I retroscena di Blogo : La rinuncia di Francesco Monte a Tale e quale show : Ieri vi abbiamo dato conto dei primi otto concorrenti scelti per partecipare all'edizione 2018 di Tale e quale show (in attesa della firma sui contratti) oggi vi diamo conto di un Retroscena che riguarda proprio la formazione del cast del popolare spettacolo musicale del venerdì sera di Rete 1.Il Retroscena riguarda uno dei provinati a questo spettacolo, ci riferiamo a Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne e fra i concorrenti ...

Francesco Monte "rimbalzato" da Tale e Quale Show : il retroscena : Niente "Tale e Quale Show" per Francesco Monte. Dopo l'esperienza mal riuscita

I retroscena di Blogo : La lunga lista dei provinati di Tale e quale show 2018 : Proseguono a tambur battente i provini per l'edizione 2018 di Tale e quale show, il premiato varietà posizionato nella serata del venerdì della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Alcuni nomi degli artisti che si sono sottoposti ai provini li avete già potuti leggere da queste colonne, in questo post andremo a fare una specie di riassunto, aggiungendo anche dei nominativi inediti dei provinati per la nuova serie del programma ...

I retroscena di Blogo : Anche Fabrizio Giannini fra i pretendenti di Tale e quale show 2018 : Di nomi qui su TvBlog ne abbiamo già fatti parecchi, a partire da una infornata di concorrenti di Ora o mai più, lo spettacolo musicale condotto da Amadeus le scorse settimane su Rai1. A questi abbiamo aggiunto i provinati Raimondo Todaro, Francesco Monte e Antonella Elia. Oggi aggiungiamo un nuovo protagonista dei tanti provini fatti in questi giorni per mettere insieme il cast del fortunato show del primo canale della televisione pubblica nato ...