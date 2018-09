Il razzismo della Bachelet | madrina dell' eugenetica

Le foto della manifestazione contro il razzismo a Milano : Hanno partecipato almeno 10mila persone, mentre Matteo Salvini incontrava il primo ministro ungherese Viktor Orbán The post Le foto della manifestazione contro il razzismo a Milano appeared first on Il Post.

razzismo - come spiegarlo ai bambini? Il parere della psicologa : Inevitabilmente tutto questo parlare del fenomeno, che è diventato principale appannaggio della politica e dell'informazione giornalistica, sta avendo un'influenza sull'opinione comune e l'argomento, ...

razzismo - Fontana propone abolizione della Legge Mancino : Conte e Di Maio lo stoppano : Non sappiamo ancora quale sia esattamente il ruolo del ministro Lorenzo Fontana all'interno del governo. Teoricamente il suo è il dicastero della famiglia, ma probabilmente è titolare anche della 'delega ai polveroni mediatici'. Dunque, dopo la stoccata sulle famiglie arcobaleno che aveva fatto gonfiare il petto agli integralisti cattolici, eccolo stavolta attaccare la Legge Mancino, la normativa del 25 giugno '93 che sanziona e condanna gesti, ...

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

Salvini : “L’allarme razzismo è un’invenzione della sinistra” : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini non c'è alcun allarme razzismo in Italia: "L’allarme razzismo è una invenzione della sinistra", afferma il titolare del Viminale facendo riferimento alle accuse giunte da sinistra dopo l'aggressione ai danni di un 19enne senegalese a Partinico all'urlo di "Vattene via, sporco negro".Continua a leggere

Vendola attacca il ministro della Famiglia Fontana : "Ritorno del razzismo" : 'Ritorno di fiamma del razzismo contro stranieri, rom e gay': Nichi Vendola non usa mezzi termini per commentare le dichiarazioni del ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana , che ieri in Parlamento ...