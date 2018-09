Il producer di God Eater prende il posto del veterano Hideo Baba | producer di Tales of

eurogamer

: Il producer di #GodEater prende il posto del veterano Hideo Baba, producer di #Talesof - Eurogamer_it : Il producer di #GodEater prende il posto del veterano Hideo Baba, producer di #Talesof - AkibaGamers : Yusuke Tomizawa (GOD EATER) è il nuovo producer della serie di Tales of, ed è al lavoro su un nuovo capitolo per co… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Bandai Namco ha annunciato che Yusuke Tomizawarà ildelcomedella saga diof (apprezzatissima saga Jrpg). Tomizawa è famoso per essere ildi Goded è attualmente al lavoro suof Vesperia: Definitive Edition.Come riporta Gamingbolt, in un'intervista col chief director della serieof, Yoshito Higuchi, Tomizawa ha affermato che in futuro arriveranno nuovi remake a seconda delle richieste dei fan, inoltre un nuovo titolo verrà rivelato durante ilof Festival 2018. Il nuovoof Crestoria, titolo destinato al mercato mobile, non vedrà coinvolto Tomizawa ma sappiamo che avrà una nuova storia nuova ed originale, inoltre è confermato che Higuchi sta al momento lavorando su altri titoli.of Vesperia: Definitive Edition sarà disponibile a partire dall'11 gennaio su Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch.Read ...