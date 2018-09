Il presidente del Sud Sudan ha firmato un accordo di pace con i ribelli con cui da cinque

Mattarella - "nessuno al di sopra della legge"/ E Salvini "trascina" il presidente nello scontro istituzionale : Mattarella, stoccata a Salvini: "nessuno al di sopra della legge. Non c'è giustizia di sinistra o di destra". La replica del Ministro Lega: "io agito nel giusto, processatemi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:15:00 GMT)

Il presidente del Perugia : “format giusto per la Serie B” : La decisione del Collegio di garanzia di confermare a 19 il campionato di Serie B piace al Perugia. Il Presidente del club umbro, Massimiliano Santopadre, ha espresso “soddisfazione per un format fortemente voluto dalle società che compongono questa categoria che, in maniera unanime, hanno chiesto a Figc e Coni di ascoltare il loro grido di allarme dopo i cinque fallimenti negli ultimi tre anni di B. Per diversi motivi, non solo ...

Cambio al vertice del CPO Valdelsa - il nuovo presidente è Susanna Salvadori : E poi ci sono i fatti di cronaca, almeno cinque i casi da aprile a giugno in cui sono intervenute le Forze dell'Ordine. Sono invece 500 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai laboratori ...

Bray verso le dimissioni da presidente del Salone del Libro di Torino : Massimo Bray vuole dimettersi dalla presidenza del Salone del Libro di Torino. È stato lo stesso ex ministro a confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni comunicando la propria intenzione al ...

M5s e Lega contro il presidente della Consob : "Nava si deve dimettere" : "Il presidente della Consob, Mario Nava, si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure il Commissario Oettinger ha confermato che l'attuale presidente della Consob 'rimane soggetto agli stessi doveri e diritti' dei funzionari della Commissione in attività di servizio. Ciò conferma i dubbi espressi dal M5S e dalla Lega. Nava, è incompatibile con la presidenza ...

Croazia : presidente Grabar-Kitarovic si dichiara a favore dell'Italia e Ungheria su questione migranti : Zagabria, 12 set 10:44 - , Agenzia Nova, - L'Europa non può portare sulle proprie spalle i fardelli del mondo intero, motivo per cui la politica dell'Italia e dell'Ungheria sull'immigrazione... , Zac,

YouTube ha chiuso quattro account collegati al regime del presidente siriano Bashar al Assad : YouTube, la più grande piattaforma di video in streaming al mondo, ha chiuso quattro account collegati – non è chiaro se ufficialmente o indirettamente – al regime siriano del presidente Bashar al Assad: sono PresidencyCy, un profilo che promuoveva Assad; un The post YouTube ha chiuso quattro account collegati al regime del presidente siriano Bashar al Assad appeared first on Il Post.

Paolo Gentiloni - il Pse spinge per candidarlo presidente della Commissione europea : Jean Claude Juncker non si ricandiderà alla guida della Commissione europea e da giorni il tedesco Manfred Weber è dato come favorito per la sua successione, visto il peso che il Ppe ancora ha in ...

Serie B - il presidente della Ternana : 'Così si allontanano gli sportivi' : Da quello che ho letto è stato il modo per non decidere': a dirlo è il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, dopo la decisione del Collegio di garanzia dello sport di confermare la Serie B a 19 ...

Avvio anno scolastico 2018-2019; nella lettera della presidente della regione Umbria Catiuscia Marini gli 'auguri di buon lavoro' : ... viaggerete nel mondo affascinante della letteratura, della poesia e del romanzo, ripercorrerete la storia antica e quella contemporanea, sarete sorpresi dalla scienza e dalla natura, scoprirete il ...

Avvio anno scolastico 2018-2019 : nella lettera della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini gli "auguri di buon lavoro" : ... viaggerete nel mondo affascinante della letteratura, della poesia e del romanzo, ripercorrerete la storia antica e quella contemporanea, sarete sorpresi dalla scienza e dalla natura, scoprirete il ...

avvio anno scolastico 2018-2019; nella lettera della presidente della regione umbria catiuscia marini gli "auguri di buon lavoro" : ... viaggerete nel mondo affascinante della letteratura, della poesia e del romanzo, ripercorrerete la storia antica e quella contemporanea, sarete sorpresi dalla scienza e dalla natura, scoprirete il ...

SALVADOR ALLENDE - CHI ERA IL presidente del CILE MORTO NEL GOLPE/ L'altro 11 settembre di Pinochet : SALVADOR ALLENDE, chi era il PRESIDENTE del CILE MORTO nel GOLPE. 45 anni fa, l'11 settembre del 1973, il colpo di Stato di Pinochet, dittatura durata fino al 1990(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:34:00 GMT)

presidente dell'Europarlamento Tajani difende nuove norme Ue per Copyright sul web : Strasburgo, 11 set., askanews, - Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha parlato ancora una volta, oggi a Strasburgo, in difesa delle nuove norme Ue della 'direttiva Copyright', per ...