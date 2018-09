Il pm di Agrigento | che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti | ha ricevuto

Salvini indagato - la procura di Agrigento contesta due nuovi reati al ministro. Che provoca : “Per me sono medaglie” : Sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio. Si aggravano le posizioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e del suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. sono entrambi coinvolti nell’inchiesta sulla nave Diciotti, bloccata per cinque giorni nel porto di Catania con 177 migranti a bordo per volere del leader della Lega. Per questo motivo nei giorni scorsi il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ...

Matteo Salvini - l'ultima sfida al procuratore di Agrigento : 'Vuoi arrestarmi perché difendo il mio Paese?' : Era solo una questione di tempo perché l'indagine della procura di Agrigento contro ignoti per sequestro di persona arrivasse a Matteo Salvini . Già nella trasferta di oggi a Roma, il procuratore ha ...

Diciotti - braccio di ferro con l'Europa. E Salvini sfida la Procura di Agrigento : Perchè non venite da me? : Teleborsa, - Non si placano le polemiche dopo la fumata nera al vertice di ieri a Bruxelles tra gli sherpa dei dodici Paesi Ue per risolvere il caso della Diciotti, la nave della guardia costiera con ...

Diciotti - gli interrogatori del pm di Agrigento. Salvini : perché non parte da me? : Attento a non lasciarsi trascinare nella polemica politica, Patronaggio si affida allo studio dei report sanitari raccolti sulla Diciotti, alle dichiarazioni dell'equipaggio e agli sfoghi dei ...

E dopo il crollo del ponte a Genova - attenzione al ponte Morandi che collega Porto Empedocle ad Agrigento : E dopo il crollo del ponte a Genova, attenzione al ponte Morandi che collega Porto Empedocle ad Agrigento Agrigento è… L'articolo E dopo il crollo del ponte a Genova, attenzione al ponte Morandi che collega Porto Empedocle ad Agrigento proviene da Essere-Informati.it.

Agrigento - movida con sorpresa : bacio galeotto tra Lello Analfino e la 'iena' Silvio Schembri - ft e vd - : Stanno ottenendo grandissimo successo di pubblico lo Street dood, la manifestazione dedicata al cibo di strada, a San Leone, e R-Estate a Girgenti l'evento di arte, spettacoli, musica e cultura e che si tiene nel centro di Agrigento.

Palermo - lo pestano a sangue al pub : “Gli hanno urlato : sporco negro - torna al tuo paese”. Che è in provincia di Agrigento : Lo hanno pestato a sangue in un pub. E secondo la prima ricostruzione uno gli ha anche urlato: “sporco negro, torna nel tuo Paese. Vattene da qui”. Forse, però, i due giovani di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, non sapevano che il “paese” del giovane che stavano insultando e picchiando era San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. La vittima dell’aggressione, infatti, si chiama Davide Mangiapane: nel ...